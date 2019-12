La ex de Fede Bal reveló qué le contó sobre sus relaciones con Barbie y Laurita: «Me dijo que le fue infiel a Vélez y lo disfrutó»

Compartir

La uruguaya Melina Carballo afirmó que se separó del actor porque no le daba seguridad y temía una infidelidad.

Tras separarse de Bianca Iovenitti, Fede Bal se mostró muy mimoso y divertido con la joven uruguaya Melina Carballo, quien incluso fue a ShowMatch y se besó en cámara con el actor.

Pero la relación llegó a su fin. Así lo contó Melina en una entrevista que le realizó Matías Vázquez para Pronto: “Ya no somos novios, terminamos hace dos semanas. Estaba todo bien, pero me sentía un poco insegura, tenía miedo de que me fuera infiel y me sentí usada. Sentí que fui su previa de Showmatch, y se lo dije por Whatsapp. Me llamó por teléfono, me dijo que se sentía mal por lo que le había dicho porque él no estaba pasando por un buen momento. Yo lo entiendo pero yo también me sentía mal internamente”, aseguró.

Sin dudas, su declaración más picante llegó cuando reveló qué le contó Fede de sus historias de amor con Barbie Vélez, con quien terminó en medio de un escándalo que incluyó denuncias cruzadas en la Justicia, y Laurita Fernández: “Él me dijo que le fue infiel a Barbie con Laurita y que disfrutó serle infiel porque después se pusieron de novios. Todo eso me generó una inseguridad tremenda”.

“¿Creés que sigue enganchado con Laurita?”, le preguntó Vázquez. Y la joven respondió: “Eso no te lo sabría decir… Me habló de ella”.