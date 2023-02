La Facultad de Salud no contará con la carrera de Licenciatura en Enfermería

Solo tres, de las cuatro carreras que ofrece dicha facultad de la Universidad Nacional de Formosa, pudieron terminar el proceso de inscripción ya que, al menos durante estos primeros meses del año, la Licenciatura en Enfermería aún no cuenta con la habilitación necesaria. “Estamos trabajando para presentarnos ante la CONEAU”, señaló Liliana Martínez, Decana de la Facultad de Salud, al Grupo de Medios TVO.

“En este momento no estamos inscribiendo para la carrera de la Licenciatura en Enfermería, estamos trabajando para presentarnos ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para poder habilitar la carrera y eso requiere pasos. Primero tenemos que presentarnos ante la CONEAU, después se tiene que pasar hasta el Ministerio de Educación y cuando nos dan el OK , ya lanzamos las inscripciones”, agregó Martínez.

De esta manera, las únicas carreras que se dictarán hasta el momento en dicha facultad serán las Licenciaturas en Bromatología y Nutrición junto a la Tecnicatura en Laboratorio y Análisis Clínicos, cuyas inscripciones finalizaron el día de ayer. Por otro lado, al no ser una carrera habilitada, se garantizará que los estudiantes que ya están cursando la Licenciatura en Enfermería, concluyan la cursada.

“Ellos ya están incorporados en el sistema y tienen el apoyo de un cuerpo docente que sigue trabajando junto a un grupo de profesionales, que, en estos casos, tienen que garantizar que estos estudiantes terminen y finalicen la carrera”, sostuvo la Decana.

Cabe señalar que luego de la pandemia, las carreras relacionadas a las áreas de salud han tenido una fuerte demanda y eso se traduce en que el 60% de las consultas realizadas a la Facultad de Salud fueron acerca de la Licenciatura en Enfermería. En las otras tres carreras se promediaron unas 300 inscripciones este año.

“Justamente la respuesta que recibimos de la CONEAU es que no se acreditó la carrera por ende no pudimos hacer nuevas inscripciones. Por lo menos en esta primera instancia, hasta que se logre todo lo que es la apertura y todo lo que es el trámite administrativo, lo que están habilitadas son las carreras de la Licenciatura en Bromatología, la Licenciatura en Nutrición y la Tecnicatura en Laboratorio y Análisis Clínicos”, precisó Martínez.

La Licenciatura en Enfermería es una de las carreras madres de la Facultad de Salud y hace cuatros que no se encuentra habilitada debido a diferentes factores. Durante el año pasado, el Consejo Superior aprobó el nuevo plan de estudios, lo que posibilitó que los trámites ante la CONEAU se reanuden.

“Después tiene otra instancia que es la apertura a través de los trámites a distancia que requiere otros requisitos que hay que cumplimentar. Depende mucho de la voluntad de gestionar porque hay que decir que hay mucha necesidad porque hay mucha demanda, un 60% de los consultantes vienen y preguntan por la carrera, que es la carrera madre de la Facultad de Salud, es cuestión de tramitar y continuar con ese trámite”, finalizó la Decana.

