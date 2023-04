La imagen del Puma se separa del logo de la UAR: cuál es la justificación del cambio según los dirigentes

Se prescinde del tradicional yaguareté que históricamente representó al seleccionado

Un primer paso en la separación entre la dirigencia del rugby argentino y el seleccionado nacional ocurrió en la mañana de ayer, lunes, cuando se reveló el nuevo logo de los Pumas, que desde ahora quedará disociado del escudo (y las siglas) de la Unión Argentina de Rugby (UAR), que también sufrió modificaciones. Además, el emblemático animal llama la atención por haber perdido las manchas para asemejarse más a un puma que a un yaguareté, en una adaptación al que utilizaban en los 70, al tiempo que su figura fue estilizada. Un cambio formal que se espera tenga reminiscencias más profundas.

El logo de la UAR, por su parte, prescinde desde ahora del yaguareté que históricamente representó al seleccionado, además de modernizar su tipografía y quedar delineado por una figura ovalada. Continuará estando en la camiseta, pero pasará al extremo derecho. El puma se mantendrá en el izquierdo, “del lado del corazón”, y la marca que lo vista (hoy por hoy, Nike) pasará al centro.

Hay sobrados ejemplos en la historia de que cada vez que una incidió sobre la otra terminó perjudicando el rendimiento del equipo adentro de la cancha. Aunque simbólico, el cambio es saludable ya que puede ser observado como un punto de partida en la disociación de las cuestiones deportivas de las dirigenciales. La UAR no es sinónimo de rugby argentino, y mucho menos los Pumas, sino el órgano encargado de conducir sus destinos, que no es poco.

La modificación que más salta a la vista del aficionado, no obstante, es que le hayan quitado las manchas al emblema. Tradicionalmente, el seleccionado tuvo en su pecho un yaguareté. Sin embargo, durante la gira por Sudáfrica de 1965 un periodista local los bautizó como “Pumas”, según cuenta la leyenda porque la palabra “yaguareté” le resultó muy difícil. Así quedó para la posteridad, aunque mantuvo al predador original en su escudo. Con algunas excepciones: en 2000, por ejemplo, cuando Topper se convirtió en la marca proveedora de indumentaria, se le quitaron las manchas, aunque luego debió reponerlas ante el clamor popular.

Históricamente, vestir la camiseta celeste y blanca con el escudo de la UAR representaba un honor reservado sólo para los que integraran el seleccionado mayor. El resto de los equipos tenían el puma sin el escudo. De alguna forma, esto seguirá siendo así. Pumas Sevens y Pumitas adoptarán el nuevo emblema y, como venía sucediendo, no llevarán el logo de la UAR. En cambio, el seleccionado de desarrollo denominado Argentina XV no llevará más el puma en el pecho. Las Yaguaretés, como se denomina al seleccionado femenino, también tendrán un nuevo logo, con misma fisonomía que el nuevo puma, pero conservando las manchas y de un color más anaranjado.

El cambio también responde a una tendencia internacional. De los seleccionados top, sólo Irlanda, Gales e Italia conservan el escudo de la unión como emblema. Nueva Zelanda, Inglaterra, Sudáfrica, Francia, Escocia y Australia mutaron a un logo representativo del seleccionado.

La más similar es la de Australia, que tiene de un lado el canguro (el derecho) y en el centro la marca proveedora de indumentaria, pero a la izquierda no tiene el logo de la unión sino un escudo de armas que representa a todas las comunidades de ese país.

La última modificación a la imagen de los Pumas y la UAR se había producido en 2013. Entonces, el yaguareté adoptó una postura más bravía y cambió de orientación: siempre del lado del corazón, pasó a mirar hacia el lado de “afuera”, es decir, hacia el brazo izquierdo, en señal de progreso.

“En los últimos tiempos la Unión Argentina de Rugby ha crecido en varios aspectos, además del juego, con nuevas plataformas, equipos, desarrollo, comunicación, entre otros; por todo esto, en nuestra imagen producimos un cambio de identidad, donde definimos un logo corporativo para ser utilizado por todos los miembros de la Unión”, justificó el presidente de la UAR Gabriel Travaglini a través de un comunicado. “Definido esto, el siguiente paso nos llevó a volver a nuestros orígenes, donde el emblema que nos identifica desde la histórica gira de 1965, era utilizado solamente por nuestro seleccionado nacional de mayores, para que el Puma sea utilizado sólo por los Pumas”.

