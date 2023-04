Nicole Neumann reveló que en su adolescencia sufrió situaciones incómodas con hombresmayores: «Mi mamá tuvo que parar a varios»

Jey Mammon regresó a la Argentina luego de pasar doce días en Madrid, España. El conductor había viajado a Europa tras ser denunciado públicamente por Lucas Benvenuto, quien lo acusó de haberlo abusado sexualmente cuando era menor de edad.

En medio de este contexto, le consultaron a Nicole Neumann sobre este caso y ella optó por no opinar. Pero sí recordó que cuando era adolescente y estaba dando sus primeros pasos como modelo tuvo momentos incómodos con adultos. “Viví varias situaciones que en ese momento no se hablaban y no se planteaban de esa manera. Uno por ahí no se daba tanto cuenta”, señaló en Socios del espectáculo (El Trece).

“Igual mi mamá tuvo que parar a varios… Personajes grandes. Pero bueno”, explicó la jurado del programa de entretenimientos Los 8 escalones (El Trece). Cuando el cronista le preguntó si se los había cruzado unos años después, ella respondió: “A algunos sí y algunos no. Generalmente esas personas hacen como que está todo bien y no pasó nada”.

Por otra parte, Neumann está pasando por una etapa difícil por la relación distante que mantiene con su primogénita, Indiana. Fabián Cubero fue quien confirmó los roces que tiene su hija con la modelo. “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, relató el exjugador de fútbol.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, manifestó el deportista.

Además, detalló que la adolescente tiene contención profesional: “Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”. Luego, agregó: “La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”.

Consultada respecto de las declaraciones de Poroto sobre la incomodidad de su hija mayor, Nicole se mostró seria y afirmó: “Lo que digo es que hay menores que leen y mi trabajo como mamá, mi función, es cuidarlas y protegerlas, y es lo que voy a hacer. Yo las voy a proteger mediáticamente y públicamente como corresponde”, afirmó, para luego dar por finalizada la charla.

Por otra parte, en enero pasado Neumann anunció su compromiso con Manu Urcera tras más de un año y medio de relación. La pareja ya está organizando una gran celebración que se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre, en el día en el que se conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

