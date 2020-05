La inflación fue del 1,5% en abril, su nivel más bajo desde 2017 por efecto cuarentena

Compartir

La inflación alcanzó su nivel más bajo en casi 30 meses, aunque sucedió en medio de dificultades para realizar el relevamiento, a la vez que hubo muchos precios que no existieron debido al cierre total de algunos sectores.

Por el efecto cuarentena, la inflación se desaceleró al 1,5% en abril, su nivel más bajo desde diciembre de 2017, de acuerdo a lo informado este jueves por el INDEC. Sin embargo, sucedió en medio de dificultades para realizar el relevamiento, al tiempo que hubo muchos precios que no existieron debido al cierre total de algunos sectores.

Los incrementos más importantes se observaron en Alimentos y Bebidas (3,2%), y Recreación y cultura (2%), con la salvedad de que en este último rubro únicamente se midieron solo algunos pocos bienes y servicios que se ofrecieron.

Por el contrario, se observó una nula variación en el rubro Vivienda, y tarifas de agua, gas y electricidad, producto del congelamiento, y una contracción en los precios de los rubros Educación (−1,5%) y Comunicaciones (−4,1%).

De esta forma, en lo que va de 2020 la inflación acumula un alza del 9,4%, mientras que en los últimos 12 meses alcanza un incremento de 45,5%.

Entre las estimaciones privadas, se observó bastante dispersión en las mediciones. Ecolatina, por ejemplo, estimó una inflación de 1,9% aunque en un informe aclaró que “se relevaron una menor cantidad de precios de diversos bienes y servicios por la cantidad de comercios cerrados, a la par que otros directamente no contaron con un precio de referencia”.

Adicionalmente, las consultoras Orlando Ferreres & Asociados, EcoGo, Seido y FIEL arrojaron resultados que oscilaron entre el 0,8% y el 1,7%.

Paralelamente, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central para el mes de abril reflejó que las entidades financieras y consultoras encuestadas esperaban un aumento del 2,3% para el mes pasado mientras que la proyección para todo 2020 es del 44,4%, 0,4 puntos por encima de lo registrado en el anterior REM.

La inflación había comenzado a mostrar síntomas de desaceleración en el primer bimestre de 2020 pero en marzo trepó al 3,3% producto de un salto en el rubro educación tras el inicio de clases y una suba en alimentos como carnes, frutas y verduras.