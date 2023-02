La Justicia desestimó amparo que pretendía frenar la suba en las facturas de REFSA

La justicia provincial resolvió desestimar “in limine”, la acción de amparo promovida por el abogado y concejal radical Diego Herrera, quien reclamó la “declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las resoluciones que modificaron el sistema tarifario” de REFSA Energía. La justicia no encontró argumentos ni documentación respaldatoria suficiente para avanzar con la acción.

La resolución lleva la firma de la titular del Juzgado Civil 2, Claudia Fabiola Pérez Grepo. En los considerandos de la resolución se explica que luego de analizar la documental acompañada, “no es posible vislumbrar acto de arbitrariedad o ilegalidad por parte de REFSA, dado que no arrimaron los presentantes la Resolución cuya declaración de inconstitucionalidad y nulidad pretenden” como tampoco “surge la ilegitimidad del monto facturado dado que las facturas acompañadas refieren solo a la última lectura realizada las que además superan en kwh a la lectura anterior, (no acompañando lecturas y/o facturas de energía anteriores y/o planilla descriptiva de los diferentes periodos), por lo que no es posible efectuar una comparación que determine la existencia de un monto abusivo”.

La magistrada recuerda que “es de público conocimiento, que el Poder Ejecutivo Nacional decretó el 16/06/22 el nuevo régimen de subsidios en el marco de política económica a fin de garantizar servicio de calidad, disponiendo que para ser beneficiario de subsidios deberá acreditar determinados requisitos, frente al organismo pertinente, todo lo que de autos no se desprende (no adjunta reclamos de ninguna índole frente a REFSA y/o EROSP y/o Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Formosa), convirtiendo al planteo efectuado en meras discrepancias, sin argumentación suficiente, que no permite vislumbrar una de las caracterizaciones que definen a este instituto -en orden a la procedencia de la pretensión-, esto es la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto u omisión de que se trate”.

En este contexto el abogado apoderado de Refsa Sebastián Lescano explicó que la empresa tomó conocimiento este viernes de la resolución judicial, rechazando un recurso de amparo presentado.

“La acción evidentemente pretendía que REFSA se expida o retrotraiga algunos aspectos tarifarios, pero el recurso fue rechazado in límine. Esto es que la acción ni siquiera fue tratada, porque no admitía atento a la falta de pruebas y de fundamentos, esto surge de la resolución. Nosotros no somos parte del expediente, no fuimos notificados” aclaró.

Agregó que la presentación del abogado Herrera “evidentemente tiene errores formales para este tipo de acción, que son excepcionales, que la misma fue rechazada, sin siquiera ser tratada por el juzgado”.

“La acción está llena de defectos de forma y de fondo, faltan argumentos, evidentemente el objetivo era hacer un ruido político y pegarle a la distribuidora, al ingeniero Villalba y también al gobernador de la provincia” opinó el letrado.

Tarifas

A su turno, el titular de Refsa Electricidad Benjamín Villalba aclaró que la empresa distribuidora aplica los cuadros tarifarios a partir de resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación.

Y aclaró que se aplica además la segmentación tarifaria por lo cual aquel consumidor que puede pagar tarifa plena lo hace, mientras que aquellos con recursos limitados pagarán la tarifa media. En este caso explicó que el usuario paga los primeros 650 kilovatios/mes como tarifa social y el excedente, con precio de tarifa plena.

En el caso de las personas de recursos bajos, continúa abierto el padrón para adherirse, como ya lo hicieron miles de personas en toda la provincia, con amplia participación y colaboración de los intendentes del interior provincial.

Villalba explicó que “Hubo aumentos que vinieron desde Nación, que nosotros hacemos el traspaso (…) recibimos la notificación de la Secretaría de Energía y en base a eso hacemos los cuadros tarifarios”.

Aclaró además que los precios de la energía son los mismos para todas las distribuidoras del país y sostuvo que Formosa tiene “el más barato del NEA y NOA, porque hay una decisión política de que no se avance sobre estos aumentos”.