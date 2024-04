La maratonista Daiana Ocampo tuvo revancha y se clasificó a París 2024

La atleta bonaerense bajó 52 segundos su marca en Hamburgo y sacó pasaje para la cita olímpica. Junto a Florencia Borelli, estarán en Francia como las dos mejores maratonistas de la historia argentina.

Argentina sigue sumando pasajeros en el avión que tendrá como destino a los Juegos Olímpicos. Este domingo, la atleta Daiana Ocampo bajó 52 segundos su marca y consiguió la clasificación a la maratón olímpica de París 2024. De esta manera, se unirá a Florencia Borelli como las dos mejores maratonistas de la historia de nuestro país.

En la maratón de Hamburgo, la bonaerense logró un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 24 segundos con el que finalizó en el séptimo puesto, siendo la única no africana dentro del top ten.

«Estoy dolorida por el esfuerzo… pero inmensamente feliz», dijo Ocampo tras su actuación, en declaraciones al sitio oficial de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

En febrero pasado, en Sevilla, Borelli había establecido el récord nacional y sudamericano en 2h24m18s, mientras que Ocampo se había quedado a las puertas de la clasificación olímpica al registrar 2h27m16s.

«Aquel día me había sentido muy bien físicamente… y por eso me decidí a volver a correr un maratón con tan poco espacio de recuperación. Sé que no es lo más aconsejable pero se terminaba el período de habilitación a fin de abril y Hamburgo era mi última oportunidad», contó.

La atleta de 33 años se entrenó prácticamente sola en la altura de Cachi, Salta, durante las últimas semanas, y pasó por la pista del Cenard en los días previos al viaje hacia Hamburgo, donde aquel sueño frustrado de Tokio 2020, ahora se hizo realidad.

La ganadora del Maratón de Hamburgo fue la keniata Irine Cheptai, quien logró una marca de 2h18m22s por sobre los 2h18m25s de su compatriota Winfridah Moser y los 2h21m29s de la etíope Gotyom Gebreslase, quienes completaron el podio.