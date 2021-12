La obra social IASEP otorgó aumento del 20% en el pago de prestaciones médicas

Compartir

El Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) otorgó un aumento del 20% en el pago de prestaciones médicas, retroactivo al 1 de noviembre del 2021. A partir de esa fecha, los aranceles del interior se equiparan a los de Capital.

Explicó el organismo provincial que a partir del 1 de diciembre el valor de la consulta se abonará de acuerdo a la categoría: a) $820, b) $960 y c) $1020, mientras que el compromiso de los prestadores es de no cobrar plus bajo ningún concepto.

Además, las tres asociaciones que nuclean a los médicos, APS, Aclisa y Femefor firmaron un compromiso con el titular de la obra social, Claudio Samaniego de atender a los afiliados del IASEP todos los días que abran su consultorio, sin ningún condicionamiento (turnos asignados) como también a no solicitar orden de consulta por las prácticas realizadas (solo con la autorización de las mismas).

Se indicó asimismo que queda pendiente la negociación con los especialistas en anatomía patológica.

Prestadores del IASEP

valoraron el incremento

Los referentes de la Federación Médica de Formosa (FeMeFor), APS (Asociación de Prestadores de Salud), la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA) y la Asociación de Odontólogos de Formosa, celebraron el aumento del 20% en el pago de prestaciones médicas acordado con el IASEP.

El Dr. Claudio Samaniego, interventor del IASEP, también expresó que “queremos que el año que viene sea más tranquilo que éste”.

“El afiliado siempre tuvo los servicios ininterrumpidos, salvo un periodo de ACLISA de 10 días y nada más pero siempre fueron atendidos normalmente”, resaltó el funcionario.

Y agregó: “Con esto reafirmamos que el afiliado esté tranquilo, que no hay ningún problema y no debe preocuparse por la atención médica”.

Por su parte, Pedro Sánchez de FeMeFor, sostuvo que para ellos fue “una grata sorpresa” la propuesta que presentó la obra social y cerrar el año con un incremento del 20%, que consideró “correcto, por eso lo aceptamos”.

“Para destrabar este conflicto que los médicos estamos pidiendo por nuestros aranceles que consideramos justo elevarlos un poco más, porque el costo de vida elevó bastante al igual que los insumos médicos, ni hablar”, indicó.

También el profesional se refirió al paro realizado por ACLISA y recordó que, desde la institución que representa “continuamos con la atención”.

En este punto fundamentó que fue debido a que “ACLISA maneja otros gastos porque tienen costos sanatoriales y de clínicas; y Federación Médica tiene más bien prestadores individuales que se majean con otros costos”.

“Igualmente teniendo en cuenta esas dos cosas acompañamos a ACLISA en su reclamo porque nos parecía que era justo y como colegas teníamos que hacer presencia, pero también consideramos que el diálogo no debía cortarse y apelé a eso más que nada, a seguir conversando con la obra social para llegar a un acuerdo que logramos por suerte”, explicó.

En cuanto al cuarto punto del Acta de Compromiso firmada por ambas partes, donde los médicos se comprometen a no cobrar plus a los pacientes, Sánchez aclaró que “eso está establecido hace mucho tiempo en el convenio” y opinó que “no creo que el total de los médicos sea así”.

Por otro lado, Rodolfo Lesbegueris, de ACLISA, manifestó que los dos puntos importantes a resaltar en este acuerdo son que, primero, las clínicas del interior de la provincia podrán facturar de la misma manera que las de Capital; y segundo, “que quedamos con las autoridades del IASEP que a partir del 15 de enero nos sentábamos a charlar sobre el nuevo convenio”.

“Porque el convenio actual tiene más de 30 años y habíamos hecho una propuesta en septiembre de modificar ciertas cláusulas que hay que renovarlas porque para la cantidad de tiempo que pasó quedaron obsoletas por el tiempo”, señaló.

En cuanto a la suspensión de las atenciones médicas llevadas a cabo por ACLISA, dijo que fue porque “teóricamente no iba a haber aumento este año” y “la situación de las clínicas es bastante complicada”.

“Por suerte dentro del corte también hubo autoridades provinciales intermediarias y gracias a la predisposición de las autoridades de IASEP pudimos seguir dialogando y terminamos en esto”, remarcó.

“Obviamente que esto es un aumento que viene bien en las clínicas, sanatorios y colegas, pero estamos lejos de lo que pretendemos llegar, igual es un paso” consideró.

