La predicción de la Mona Jiménez que sorprendió a Silvina Escudero en vivo

El cantante cordobés estuvo invitado en Los Mammones y dejó sin palabras a la bailarina cuando le vaticinó su futuro.

El miércoles por la noche La Mona Jiménez estuvo invitado en Los Mammones (América) y charló con el conductor sobre su trayectoria como ícono del cuarteto. El cantante recordó una sorprendente anécdota sobre el día en que conoció a Carlos Tévez, y luego mantuvo un divertido ida y vuelta con Silvina Escudero. La panelista le pidió que hiciera alguna predicción sobre lo que le deparará el nuevo año y el cordobés la dejó sin palabras con su respuesta.

El intérprete y compositor de 70 años repasó varios momentos de su carrera, y se detuvo en un buen recuerdo sobre la primera vez que vio Tévez, cuando el ex futbolista tenía apenas 15 años. “Le dije: ‘¿A vos te dicen Apache? Bueno, el año que viene vas a jugar en primera, y dentro de cuatro años vas a jugar en la Seleción Nacional’; y así fue, se ve que tengo algo yo”, comentó sobre su don para vaticinar el futuro.

Luego de aclarar que su intuición no suele fallar, la bailarina se interesó por su talento oculto y quiso saber si tenía algún presentimiento sobre su porvenir. “¿Me querés decir unas palabras a mí? ¿Qué me va a pasar el año que viene? ¿Cómo me va ir?”, le consultó al invitado. Con humor y misterio, el cantante le retrucó: “¿Vos sos soltera o casada?”. Mientras mostraba a la cámara su mano izquierda sin anillo en el dedo anular, aseguró: “Soltera”.

“¿Tenes uno o dos hijos?”, indagó el artista. “No tengo ninguno”, fue la primera respuesta de Escudero, pero luego Jey Mammon le recordó que sus tres mascotas son como sus hijos, así que corrigió su respuesta: “Tengo tres”. En ese momento el cantante se animó a dar su premonición: “Entonces el año que viene va a venir….el bebé. Acordate de lo que te digo”.

Entre risas y aplausos, el conductor chicaneó a su compañera: “Si es nene ponele Carlitos”. Orgulloso de ser el oráculo del cuarteto bromeó: “Y si es una nena ponele Monita”. A diferencia de otras ocasiones, esta vez la bailarina se quedó atónita con su afirmación y dejó la puerta abierta a la posibilidad de convertirse en madre en el 2022. Cabe recordar que en junio último confirmó la reconciliación con su ex novio, Federico, tras ocho meses separados.

En medio de rumores de romance con Mariano Martínez, visitó Es por ahí, el programa que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño, donde aclaró: “Volví a estar en pareja con mi ex. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos estos meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación”. Y agregó: “Él es un divino. siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”.

Al ser consultada por cómo tomó su novio los rumores que la vinculaban con el galán de telenovelas, ella fue contundente: “No dice nada porque me conoce hace cinco años ya, imaginate que… Aparte en el verano, cuando uno está soltero siempre te tiran mil novios, mil embarazos que nada que ver”. Además desmintió rotundamente la versión del affaire: “Con Mariano Martínez nunca salí, nunca tomé un té. No lo conozco, pero siento que no es mi tipo”.

Por otra parte, destacó que prefiere evitar exponer a su pareja en los medios. “En cuatro años me ha acompañado a todos lados, pero siempre detrás de cámara. No lo quiero exponer, ya lo hice durante muchos años en mi vida, me parece que ya no”, sostuvo. En aquella ocasión también se había referido a la posibilidad de formar una familia juntos: “Él siempre quiso ser padre y yo siempre retrasé un poco eso, pero bueno, estamos diferentes hoy. Nos encontramos más grandes. Me parece que estuvo bueno que cada uno haya vivido su vida en todos estos meses”.

