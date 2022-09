La respuesta de Alejandra Maglietti luego de que Jonás Gutiérrez dijera que nunca le fue infiel

Compartir

El exfutbolista había hecho un repaso de su relación con la modelo en una entrevista que le concedió a Ulises Jaitt

Si bien Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez terminaron su relación hace tres años, en los últimos días el tema volvió a resurgir luego de unas sorpresivas declaraciones que el exfutbolista realizó en El Show de Ulises Jaitt (Radio XLFM).

“Justo se me abre la puerta del tema de la infidelidad. Viste que tu expareja Alejandra Maglietti dijo que vos le fuiste infiel, que el portero la llamó y le mostró un video donde vos estás entrando con una mujer casada. Contó esa historia. ¿Vos qué pensas de eso? ¿Fue así?”, le preguntó el conductor. El Galgo, sin tapujos, contestó: “No, te digo que no. A ver, yo de Alejandra siempre dije y digo lo mismo. Fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil, tuvimos una excelente relación. Después a lo último por ahí no terminaron las cosas de la mejor manera en el sentido de que se terminó el amor. Cosas que pasan. Después lo que ella declara, yo no tengo nada que decir. Yo ya le dije a ella que eso no pasó. A mí no me gusta entrar en polémicas”.

En tanto, Ulises también le recordó a Gutiérrez algunas de las frases que la abogada declaró en su contra en Bendita, el programa en el que es panelista, pero Gutiérrez mantuvo su postura. “Lo veo excelente porque yo la conocí trabajando ahí, trabajando de modelo y en un montón de cosas. Me parece bárbaro. Yo no soy quién para decirle lo que tiene que decir o lo que tiene que hacer como pareja o ya estando separados desde hace varios años. Es su trabajo, lo que hace desde siempre y yo cuando la conocí ya sabía dónde trabajaba. No me molesta”, agregó al respecto.

“Creo que si nosotros no llegamos a casarnos o a formar una familia es porque fue un instante en el que uno quería y el otro no. Ya tomamos caminos diferentes. Creo que en su momento pasamos una relación muy linda. Después no terminó de la mejor manera y ya está. Como te dije antes, uno tiene que ser muy prudente cuando habla. Nuestros caminos están separados y listo. Hacer futurología no me gusta y no la hago”, cerró contundente.

Lo cierto es que, en este contexto, en Socios del espectáculo (El Trece) fueron a buscar la palabra de Maglietti. “Cortamos hace tres años, es una historia más que mega recontra pasada. Yo ya me olvidé prácticamente que existía, le deseo lo mejor, fue una linda relación en su momento, pero en algún punto me molesta un poco otra vez, ¡basta loco!”, expresó ante el cronista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y respecto a la situación que comentó su ex, comentó: “Y bueno, ¿qué va a decir? ´Sí, la verdad que me porté mal…´ ¡No! La obviedad es que diga que no, que no es cierto y es lógico. Pero bueno, está bien, uno cuenta cosas cuando ya no le importan, lo salís a contar como cosas que te resultaron graciosas de un momento ya recontra superado. No es para tanto”. En tanto, el movilero también le preguntó su opinión sobre el rotundo “no” de Jonás sobre una posible reconciliación. “¿Qué va a decir? Si pasaron tres años. Listo, ya está, no volvimos a hablar nunca más”.

