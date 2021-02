La selfie de Sergio Lapegüe en terapia intensiva, con casco de oxígeno: “Último paso para no caer al vacío”

Compartir

Linkedin Print

Hace tres días, el periodista fue derivado a una sala de mayores cuidados luego de que un estudio arrojara que había aumentado la inflamación en sus pulmones. Ahora, le colocaron Helmet que mejora la oxigenación y reemplaza el uso del respirador mecánico.

Hace 13 días, Sergio Lapegüe debió ser internado luego de haber dado positivo de coronavirus tras regresar de unas vacaciones familiares en el Caribe. El conductor -considerado paciente de riesgo por ser asmático- fue trasladado al Sanatorio Juncal de Temperley –en la zona Sur de Buenos Aires–, y desde allí fue informando a través de sus redes sociales cómo transitó los primeros días de la enfermedad.

Más tarde, fue su esposa, Silvia -conocida como Bochi-, quien tomó la posta y se encargó de comunicar la evolución del conductor, que en la noche del 1 de febrero fue derivado a la sala de terapia intensiva. “La tomografía dio un poco más de inflamación en sus pulmones y no oxigenaba bien. Su neumonólogo decidió pasarlo al sector de cuidados más intensivos”, contó y detalló que su marido estaba “muy agotado física y anímicamente”.

En las últimas horas, los médicos tomaron la decisión de colocarle un Helmet, casco que mejora la oxigenación del paciente, reduce más del 30% la necesidad de entubamiento y reemplaza el uso del respirador mecánico. Además, evita potenciales contagios al personal médico y sanitario. Fue el propio periodista quien se volvió a mostrar activo en sus redes sociales. Lo hizo a través de una selfie que se tomó con el elemento puesto y la compartió en su cuenta de Instagram con un conmovedor mensaje.

“Pido ayuda a los santos del cielo. Último paso para no caer al vacío. Gracias”, escribió Sergio junto al emoji de unas manos en forma de plegaria.

El domingo pasado, el periodista había contado a Teleshow que había pasado “una noche horrible, sin respirar”. Además, seguía presentando fiebre alta. “Ojalá sea lo último porque no doy más. La verdad, estoy sin fuerzas”, pedía el conductor sobre su cuadro, al que por entonces definió como “una pelea día a día”.

En sus primeros días de internación, Sergio Lapegüe se apoyó mucho en su medio millón de seguidores de Instagram, con quienes compartió sus sensaciones en medio de la soledad en la que se transita la enfermedad. Se comunica a través de videollamada con su familia -su mujer Silvia y sus hijos Micaela y Elvis- y cada médico o enfermero entra vestido “como un astronauta”, según indicó el periodista en uno de los posteos.

“Silencio. Solo siento los pasos de los tremendos servidores públicos que van de un lado a otro por el pasillo del COVID-19. Médicos, enfermeros, personal de limpieza, de servicio a la habitación, que se arriesgan cada minuto para que los pacientes puedan cursar esta enfermedad tan desconocida como rara, de la mejor manera sin secuelas”, había escrito en su cuarto día de internación.

“Cada vez que tienen que entrar a cada cuarto se visten con ropa nueva, la que se quitan cuando se van. Y la descartan en un cesto para no llevar el virus. De pronto controlan el oxígeno en sangre y satura bajo, ahí te ponen oxígeno para respirar mejor. Y viene la experimentada enfermera y te inyecta antibióticos o corticoide, o un anticoagulante, para evitar una posible trombosis. Y un mazazo cae sobre tu cabeza, que te desploma sobre la cama”, agregó en la desgarradora carta que publicó en sus redes sociales y la acompañó con la foto de su cama vacía, imagen que tomó desde el otro extremo de la habitación cuando tuvo fuerzas suficientes para levantarse.

Compartir

Linkedin Print