La UAR lanzó un plan de ayuda a los clubes

Compartir

Linkedin Print

Ante el contexto de pandemia que afecta la situación financiera nacional y global, el Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby presentó esta tarde mediante una reunión virtual, un plan de ayuda extraordinaria y excepcional a los 664 clubes que se encuentran distribuidos por todo el país. La decisión también fue aprobada y apoyada por la unanimidad de las 25 uniones que conforman la UAR. El programa comprende entre otras medidas, la destinación de 100 millones de pesos para hacer frente a la crisis económica de la cual el rugby no está exento.

Para llevar a cabo la iniciativa, se conformó un grupo de trabajo que estará liderado por el vicepresidente de la UAR, Gabriel Travaglini, y que lo acompañarán los consejeros Juan Norton, Jorge Bruzzone y Juan Pablo Bello; los presidentes de las uniones Cordobesa (Félix Páez Molina), Sanjuanina (Juan Sansó) y del Valle de Chubut (Adrián Febrero); y dos asesores externos ex jugadores.

Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR: “Luego de haber realizado una evaluación general durante estos últimos meses, donde la economía de la UAR, de las uniones y de los clubes se vio fuertemente impactada, hemos decidido avanzar con este plan excepcional, que comprende la utilización de las reservas que posee la institución, ya que es una medida imprescindible para preservar y continuar con el desarrollo del rugby de base en Argentina”.

Gabriel Travaglini, vicepresidente de la UAR: “Así como en el resto de los deportes en Argentina, los clubes de rugby han sufrido las graves consecuencias del COVID 19, que afectó enormemente sus estructuras internas, las cuales no pueden hacer frente a este contexto de incertidumbre”.

Fernando Rizzi, secretario de la UAR: “Venimos monitoreando día a día la situación general de los clubes y por eso hemos avanzado con este plan de ayuda, que fue aprobado por el Consejo Directivo y también por los presidentes de las uniones afiliadas a la UAR. Sin dudas, esto es una muestra más de la unidad del rugby argentino y la solidaridad que lo caracteriza. Ante este tipo de circunstancias, nuestro deporte redobla sus esfuerzos para ayudar a los clubes en estos momentos difíciles”.