La Universidad Nacional de Formosa conmemoró el 33º aniversario de su creación

Este jueves 21 de octubre, el Rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, presidió en el Salón de los Rectores el acto central conmemorativo del 33º aniversario de creación de la casa de altos estudios. Luego, se realizó una peña universitaria en el Polideportivo del campus universitario.

“Los dos últimos años fueron bastante difíciles por la pandemia, no solamente por el cambio, sino porque hemos perdido compañeros de trabajo a quienes esta enfermedad letal, el COVID-19 los ha alcanzado”, reflexionó el Rector de la UNaF.

Y avanzó: “Además de todo lo que transcurre en estos tiempos, como consecuencia de vientos políticos que están sucediendo, pero yo destacaba en el discurso el tema del diálogo, porque esta Universidad se origina en un proyecto en común a pesar de las diferencias”.

“Por eso yo instaba a todos los presentes, porque el diálogo es la única salida para las Universidad Nacional de Formosa. Es fundamental, hemos recorrido 33 años, hemos crecido un montón y lo vamos a seguir haciendo porque no tiene freno. Es decir, puede ir más lento o más rápido, pero ya no tiene freno. Se armaron equipos de investigación, hay unos 50 doctores aproximadamente en la UNaF y cuando habíamos arrancado no había doctores. Además hay unos 60 magisters en este momento, y más de 150 especialistas, todos con posgrados y en condiciones de investigar. Este progreso que se ha hecho en la Universidad en estos 33 años es imparable”.



Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades (FH) Esp. José Luis Guillen, destacó que “los 33 años de historia de la universidad fueron bastante fructíferos, lo cual se ha visto reforzado a partir de la gestión del rector Parmetler, a pesar de las dificultades que tienen que ver con la pandemia”.

“En este momento que estamos saliendo de esta coyuntura sanitaria, va a ser posible plantearse nuevos desafíos y nuevos objetivos. Uno de los más prioritarios que nos dejó la pandemia es la acreditación de un sistema institucional de educación a distancia, que es un elemento clave en las universidades. Por ello, a fines de este año o principios del que viene lo estaríamos logrando, lo cual nos abrirá nuevas puertas y posibilidades”, concluyó el decano Guillen.

Por su parte, el Lic. Darío Guerra, decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), resaltó que “toda ocasión de aniversario es un agasajo especial, y más aún después de todo lo que vivimos. Es una felicidad enorme juntarnos con nuestros colegas y compartir un acto de este tipo, en el que vemos reflejado el arte y la cultura que crea la Universidad”.

