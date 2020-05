Lali Espósito planteó con firmeza por qué hoy no quiere ser mamá: “Me da pánico; tengo toda mi energía puesta en la música”

Compartir

Los mandatos sociales se van modificando a través de los años. Actualmente, convertirse en mamá “a cierta edad” dejó de ser una imposición social. Al menos, Lali Espósito vive su vida en libertad junto a Santiago Mocorrea y así lo manifiesta cada vez que da una entrevista.

En diálogo con la revista Gente, se refirió a si cree que el arte y la maternidad son dos polos opuestos. “Más que eso, porque no estoy en ese momento en que se puedan ensamblar, no es la realidad”, explicó, sin vueltas.

“La maternidad me da pánico”, se sinceró. Actualmente, la estrella pop tiene su energía puesta en su profesión. “Además, siento que hay que tener mucha responsabilidad. Pero, la verdad, no es algo que me cuestione… Para nada. Tengo toda mi energía puesta en la música”, sostuvo.

Eso sí, si bien hoy no tiene ganas de experimentar la maternidad, a futuro sí. “Claro que me gustaría ser madre, pero no ahora”, sentenció.