Las condiciones que impuso Pampita para su parto respetado: “Todo se pone por escrito”

Transitando su sexto mes de embarazo, Carolina Pampita Ardohain está en su mejor momento. En su programa Pampita Online, que se emite por NET TV, la modelo contó detalles del parto de su hija, que nacerá aproximadamente a fines de junio. Será “respetado”, lo que implica que se privilegia la voluntad de la madre. Se trata de un modo de atención médica al que suscriben muchas famosas, como es el caso de Paula Chaves, entre otras.

“Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”, reveló la conductora ante la consulta de Gabriel Oliveri.

En esa línea, se refirió a la opción de dar a luz en su hogar y no en en una clínica: “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo, por preservar la salud de la beba, siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa. Pero me encanta verlo, veo a otras mujeres que lo hacen y digo: ‘¡Wow, qué ídolas, qué bien, qué garra!’”.

Admeás, habló sobre la posibilidad de filmar el parto y se expresó sobre sus anteriores experiencias. “En Chile se podía grabar: tengo los partos de mis otros hijos filmados. Pero en Argentina no sé cómo es; depende del lugar, los nervios que estés transitando y lo ocupado que estén los doctores con la salud del bebé”, indicó sobre los cuatro hijos que tuvo con Benjamín Vicuña.

El sábado, la esposa de Roberto García Moritán publicó la foto de la última ecografía de su heredera, en la que ya se le pueden ver los rasgos. La carita de perfil de la niña, de la cual todavía se desconoce su nombre, también fue replicada por el financista, quien le agregó el emoji de un corazón. Enseguida todos los seguidores de la pareja intentaron descifrar a cuál integrante de la familia se parecía.

En el plano laboral, la conductora será integrante del jurado de La Academia de Showmatch, que se estrenará en mayo por la pantalla de El Trece. Además, ya confirmó que recibió la propuesta de ViacomCBS para grabar un reality en el que mostraría cómo transita los últimos días de embarazo hasta el nacimiento de la beba.

Días atrás, Pampita había despejado dudas con respecto al reality. Muchos pensaron que iba a ser similar al que Luciana Salazar hizo mientras esperaba la llegada de su hija Matilda. “Por ahora es solo un rumor, es lindísima la propuesta, pero no está concretada, no está firmada. No es verdad que aparezca el padre de mis hijos (por Vicuña), ni que los chicos tengan que actuar o mucho menos. Sería enfocado en mi embarazo, en todos los proyectos que hago aparte de los que ven de la tele, porque tengo un montón de cosas personales que desarrollo. Esa es la idea, no es que vendrían a vivir a mi casa ni mucho menos…”, dijo Carolina.

