El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, proyectó que «las economías regionales pueden duplicar sus exportaciones hasta US$ 20.000 millones para 2033», y aseguró que existe la «voluntad política» para ello.

Así lo manifestó al participar del ciclo de charlas «Cambio climático, productividad e infraestructura», organizado por la delegación entrerriana de la Cámara Argentina de la Construcción (CCA).

En ese ámbito, se evaluaron las obras hidráulicas en la provincia y las formas de mitigar y prevenir los efectos de las sequías e inundaciones para la producción agropecuaria.

Bahillo expuso su visión política sobre cómo potenciar las posibilidades de crecimiento del sector agroalimentario en la Argentina y, en particular, en la provincia del Litoral, con eje en la importancia de aumentar la colaboración público-privada para invertir en la gestión hídrica para la producción agroalimentaria.

«Si trabajamos en impulsar medidas de riego y agregado de valor, las economías regionales pueden duplicar sus exportaciones hasta US$ 20.000 millones para 2033», sostuvo el funcionario, al ponderar las posibilidades de crecimiento que tienen las economías regionales entrerrianas a través de las inversiones en infraestructura y a los incentivos fiscales para su crecimiento. Asimismo, Bahillo destacó la importancia y la necesidad de generar espacios de construcción articulados entre el Estado, empresas y organizaciones de la sociedad civil, al sostener que «las mejores políticas son las que nacen de estos ámbitos, en el cual la demanda de la sociedad, sea el sector empresarial o el social, trabaja en conjunto con las autoridades políticas y así damos forma a las respuestas para los distintos sectores».

Participaron también del encuentro Laura Hereñú, presidenta de la CCA provincial; Marcelo Richard, ministro de Planeamiento de Entre Ríos; Lucio Amavet, secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos; Cristian Gietz, director provincial de hidráulica; y Héctor Martínez, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

Relacionado