Las lágrimas de Fabián Mazzei al hablar de los hijos de Araceli González

El actor se refirió a su relación con Toto Kirzner y Flor Torrente y dejó abierta la posibilidad de adoptar un chico con la actriz.

“La historia de amor y la familia es hermosa”, dijo Fabián Mazzei en el living de Debo Decir después de ver un informe que daba cuenta de su relación con Araceli González. Y destacó el excelente vínculo que lo une a Florencia Torrente y Toto Kirzner, los dos hijos de la actriz. Sin embargo, hizo hincapié en el lazo que forjó con el joven actor, con quien convive desde que él era apenas un niño, y dijo que fue “lo mejor que le pasó” en los últimos años.

Frente a esta confesión, Luis Novaresio le preguntó sobre cómo vivía esta situación, teniendo en cuenta que él no era el padre biológico de ninguno de los hijos de su esposa. “Mi rol está muy claro. Está el papá y la mamá, pero es como que yo soy….Lo dijo él: amigo, abuelo, hermano. Lo defiendo, discutimos a veces, jugamos…Yo jugué mucho con Toto. Él me despertó el nene que tenía adentro, re guardado y que yo pensé que no salía más”, dijo en relación al joven que Araceli tuvo durante su matrimonio con Adrián Suar.

Fabián contó que no sólo le compraba juguetes de niño, sino que también trató de trasmitirle sus gustos musicales. ”Lo enfermé, desde Serú Girán, Pink Floyd, Pappo, Charly (García), U2, Yes…¡Todo!”, señaló. Y aseguró que el joven era “muy importante” en su vida. ¿Qué hace cuando le pasa algo complicado? “Simplemente, estar con él y escucharlo. Para eso estoy, soy familia. Y estoy para ponerle el cuerpo y el silencio también. Incondicional”, respondió.

En ese momento, el conductor del ciclo de América le pidió que le expresara sus sentimientos a cámara a Flor y a Toto. Y Mazzei no pudo contener las lágrimas mientras aseguraba: “Los amo, son lo mejor que me pasó en la vida. Pero no es joda, es de verdad. Hace catorce años que estoy con Araceli y ella fue la que abrió la llave. Pero para mí son muy importantes…No quiero decir como si fueran mis hijos, para no herir susceptibilidades, pero la verdad que yo los siento mi familia. Cada uno tiene su papá y yo sé cuál es mi rol”.

Con respecto a su esposa, señaló que ella le “abrió la puerta de la felicidad” al permitirle conocer a sus hijos. “A ella la amo y no me cuesta decirlo. La amo y la sigo amando”, aseguró. Y dejó en claro que si Araceli no le habilitaba la entrada a su hogar, él se hubiera quedado trabajando en España, Hungría o cualquier otro lugar del mundo.

Finalmente, Fabián habló de la posibilidad de adoptar una criatura, algo que ya venían hablando con su pareja. “Lo pensamos en su momento y todavía estamos a tiempo, pero hay que pensarlo profundamente”, señaló. Pero descartó la idea de hacer algún tratamiento de fertilización como para tener un hijo biológico. “Me parece que está bueno, si uno tiene la posibilidad de adoptar, ir por ese lado”, argumentó.

Y se permitió dar una definición del amor que siente por los hijos de Araceli diciendo: “Es como una extensión…como si fueran algo mío, propio, pero no…O sea, los conocí de chiquitos. A Flor más grande. Pero Toto es todo y me siento orgulloso de él, lo admiro por las cosas que hace y que dice. Siempre es un tipo positivo, que va para adelante. Y yo los quiero mucho a los dos porque son chicos que abrieron su corazón y me permitieron entrar”.

