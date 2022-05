Las Leonas vencieron a Alemania y llegaron a 12 victorias seguidas

Compartir

Los números siguen sonriéndoles a las Leonas. Doce partidos y doce victorias. Puntaje ideal y una diferencia que cada vez es mayor con respecto a sus adversarios. Quedan sólo cuatro encuentros por jugar aunque, quizá, serán los cuatro más complicados porque primero vendrá Países Bajos y luego India, los dos seguidores inmediatos en la FIH Pro League. Pero motivos para ilusionarse con un título sobran en el ánimo del seleccionado argentino. Y todo, se insiste, de cara a un Mundial que comenzará el 1° de julio y que, por supuesto, está cada vez más cerca.

Las Leonas golpearon de entrada y no se había cumplido el primer minuto de juego cuando María José Granatto puso el 1-0. Pero hubo más. Porque a los 11 volvió a mostrar una tremenda efectividad Argentina: recuperó la bocha Albertarrio y se la cedió a Jimena Cedres, quien marcó el segundo con un tiro fuerte cruzado. Menos de un cuarto se había jugado y Argentina ya ganaba por 2-0 y mostraba buenas sensaciones desde el campo. Un combo ideal.

Llegaron los corner cortos, uno para cada uno, pero ambos fallaron y Succi se lució ante la chance alemana.

En el segundo capítulo Argentina sólo logró un corto pero otra vez no tuvo efectividad y aquí vale remarcar este deficit que tiene el seleccionado. Se insiste: en el alto nivel internacional, con España-Países Bajos 2022 a la vuelta de la esquina, lograr una superación en el corto ofensivo será vital. Hay tiempo para mejorar ese aspecto, pero cada vez falta menos para el máximo compromiso del año. Hubo un fijo más y otros dos para Alemania y el local acertó a los 26 minutos por intermedio de Nike Lorenz para que el descuento cambiara el clima en Berlín.

El equipo de Fernando Ferrara volvió a golpear en el inicio del segundo tiempo. A los 3 minutos otra vez María José Granatto se anotó en el marcador. Esta vez, tras el fijo a cargo de Costa Biondi, la delantera desvió y puso el tercero. Alemania tuvo sus chances con cuatro fijos en ese tercer capítulo y allí apareció la figura de Succi para lucirse una vez más.

El ritmo del partido bajó sensiblemente en el último parcial, cuando no hubo mucha acción. Otra vez las oportunidades para cada uno llegaron tras los cortos pero de nuevo no hubo efectividad. En el de Argentina arrastró Gorzelany y en el de Alemania volvió a surgir la figura de la arquera visitante. Ya sobre el final María José Granatto vio la tarjeta amarilla y Argentina se quedó con diez jugadoras. Pero no habría tiempo para más. O sí. Sólo para un nuevo festejo. Que no fue poco.

