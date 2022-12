Las Panteritas se preparan para participar de la Liga Argentina Femenina 2023

Las Selecciones de base femeninas volverán a ser parte de Ligas organizadas por la FeVA con la participación en la Liga Femenina y la Liga Federal.

En los últimos días, ambas selecciones concentraron en el CeNARD y retomarán el trabajo después de las Fiestas. En el caso de la que participará de la Liga Femenina, será parte de la competencia que arrancará el 21 de enero y que jugará hasta abril.

Las Panteritas vienen de un 2022 en el que participaron de los Sudamericanos Menor y Juvenil con un título y un subcampeonato, respectivamente, que les permitió clasificar a los Mundiales 2023, el principal desafio del próximo.

Del trabajo durante esta semana bajo las órdenes de Javier González fueron parte:

Delfina Schuh

Morena Chiappero

Lucía Vega

Jazmín Ledesma

Lucía Alfonso

Zoe Puchol

Santina Montesano

Agustina Liz

Felicitas Barbero

Valentina Moya

Lara Martínez Casas

Martina Franco

Paloma Zubiri

Lara Carignano

Anita Mestu

Dafne Altamirano

Zoe Peralta

Macarena Lobaglio

Estudiantes suma

nuevas caras

Finalizó el calendario metropolitano y Estudiantes ya palpita el comienzo de la Liga Argentina Femenina de vóley con tres incorporaciones. Ellas son Florencia Soria, Rocío Morales y Paloma Routaboul, quienes hicieron su debut en la Copa Osmita que se disputó recientemente. Además, la central Lourdes Arcucci jugará por primera vez este torneo con nuestra camiseta.

Florencia Soria

Nació en Córdoba capital, tiene 29 años e inició su formación a los 8 en Unión Eléctrica, club con el que disputó varios torneos provinciales, nacionales y su primera Liga Nacional en el 2012. La cordobesa pasó por distintas instituciones como Concepción y Talca de Chile, Municipalidad de Córdoba y Sport Loreto de Pucallpa, Perú.

En 2017 arribó a San José Entre Ríos, a quien llama su «segunda casa» para disputar cuatro Ligas consecutivas. El ultimo año volvió a vestir la camiseta de Municipalidad de Córdoba hasta su arribo a Estudiantes. «Fue un honor y un gusto asumir este compromiso y darle el sí a un club que compite en el más alto nivel todo el año. El debut me dejó sonrisas y con mucho por mejorar y trabajar».

De cara a la Liga Nacional, resaltó: «Mis expectativas son muy buenas y estoy muy feliz de poder seguir participando de este torneo, hay que poner lo mejor y que Estudiantes quede en lo más alto».

Rocio Morales

La jugadora que puede desempeñarse como punta y opuesta nació en Lomas de Zamora. Comenzó a jugar en Independiente de Burzaco y en la continuidad de su carrera pasó por Lomas, Boca y el CEF N°5 La Rioja, equipo con el que hizo su debut en la Liga Argentina 2022. Morales fue parte de la Selección Argentina Menor y Juvenil entre el 2015 y el 2017 y de las las Selecciones metropolitanas desde el 2015 hasta el 2018.

En el mes de septiembre participó en los Juegos Panamericanos de Mérida (México) con la Selección Universitaria que logró la medalla de plata tras caer en la final frente a Brasil. Desde enero jugará su segundo Liga con nuestros colores. «Me recibieron súper bien y me siento muy cómoda. De cara a la Liga, espero aportar lo mejor al equipo y poder dejar en lo más alto posible al club».

Paloma Routaboul

Ella es nacida en Olavarría el 4 de septiembre del 2006. Ocupa el rol de punta y viene de jugar en Estudiantes de su ciudad. Con sólo 16 años tuvo la oportunidad de jugar el Campeonato Sudamericano con la Selección Nacional Juvenil.

«El club me recibió muy bien, es como una familia. Siento el acompañamiento de todo el staff y de las jugadoras. En el Osmita me sentí muy cómoda en la cancha y ya me siento parte del equipo. Mi objetivo es seguir creciendo como jugadora y poder entrenarme mucho para todo lo que se viene en el año 2023», manifestó.