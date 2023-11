Las transferencias no automáticas a provincias alcanzaron un récord del 260,2% interanual

La información fue dada a conocer por la consultora Politikon Chaco en base a datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, y constituye el cuarto caso de los últimos doce meses con un aumento interanual superior a la inflación.

Las transferencias no automáticas o discrecionales del Estado nacional a las provincias y la ciudad de Buenos Aires ascendieron en octubre a $ 240.218 millones y registraron un incremento interanual sin precedentes en los últimos años, con un 260,2% más que en el mismo mes del año pasado.

La información fue dada a conocer por la consultora Politikon Chaco en base a datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, y constituye el cuarto caso de los últimos doce meses con un aumento interanual superior a la inflación.

Con una inflación estimada por la consultora para el mes pasado del 10,5%, la suba a valores constantes de las transferencias no automáticas fue del 45,5%, con aumentos reales del 92,4% del Fondo de Asistencia a las Provincias, 61,6% del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y el 151.000% en recursos para Emergencia Social para Catástrofes o Emergencias Climáticas, en lo que incidió el bajo nivel transferido en octubre del año pasado.

A diferencia de las automáticas (cuyas asignaciones están predeterminadas por una serie de leyes), las transferencias no automáticas o discrecionales no se rigen por mecanismos prestablecidos sino por diferentes circunstancias coyunturales, como emergencias fiscales o financieras, necesidad de financiamiento de obras o servicios o asistencias por catástrofes naturales.

Por su superficie y población, la provincia de Buenos Aires encabezó el listado de recursos transferidos con $113.820 millones, pero el distrito que tuvo el mayor incremento porcentual fue La Pampa, con un alza interanual nominal del 1.116,4% y real del 391,3%.

Por su parte, la totalidad de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN, 1% de la masa coparticipable) tuvo como único destino a la provincia de Mendoza, que el mes pasado recibió $ 1.590 millones por ese concepto.

La nómina de transferencias no automáticas por provincia en octubre es la siguiente:

Buenos Aires: $ 113.820 millones, con un aumento interanual nominal del 278,2%.

CABA: $ 13.066 millones (51%)

Tucumán: $ 12.394 millones (190,3%)

La Rioja: $ 10.190 millones (309,2%)

Misiones: $ 9.303 millones (554,6%)

Santa Fe: $ 8.058 millones (285,6%)

Salta: $ 6.641 millones (679,8%)

Córdoba: $ 6.007 millones (149,1%)

Chaco: $ 5.684 millones (390,7%)

Santiago del Estero: $ 5.505 millones (465,8%)

La Pampa: $ 5.315 millones (1.116,4%)

Entre Ríos: $ 5.138 millones (139,4%)

Neuquén: $ 4.894 millones (122,7%)

San Luis: $ 4.438 millones (1.062,6%)

Formosa: $ 4.284 millones (249,6%)

Mendoza: $ 3.993 millones (314,8%)

Jujuy: $ 3.938 millones (715,3%)

Catamarca: $ 3.774 millones (682,3%)

Corrientes: $ 3.580 millones (237,3%)

Tierra del Fuego: $ 2.273 millones (432,8%)

Río Negro: $ 2.225 millones (190,5%)

San Juan: $ 1.772 millones (143,4%)

Chubut: $ 1.760 millones (331,2%)

Santa Cruz: $ 1.446 millones (271,2%).