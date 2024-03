Las universidades nacionales no dictan clases por un paro

La Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras 55 instituciones continuaron con el paro y no dictan clases a pesar de la suba del 70% del presupuesto para las universidades impuesta por el Ejecutivo.

Los establecimientos del país decidieron acatar hoy la medida gremial en pedido por «una recomposición salarial urgente y en defensa de la universidad estatal, pública, gratuita y laica».

El paro fue respaldado por la CGT y las dos CTA y de esta manera todas las instituciones permanecerán cerradas al no poder garantizar el «funcionamiento mínimo» en las sedes.

En el comunicado difundido, la UBA sostiene que el paro se efectúa «contra el ajuste al presupuesto universitario, el ajuste a los salarios de docentes y no docentes y en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad».

Para descomprimir esta situación, el Ejecutivo respondió con la oficialización de una suba del 70% del presupuesto para las universidades.

De hecho, pocas horas después de haber sido anunciada la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, confirmó ese incremento de manera oficial «para gastos de funcionamiento de las Universidades».

«La medida fue impulsada por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el fin de afrontar la suba de tarifas de servicio como electricidad, gas e insumos de mantenimiento», indicó la cartera de Pettovello.

Aun así, no hubo respuesta positiva por parte de las universidades y de este modo habrá paro en 56 instituciones del país.