Liga Nacional de Básquet: Boca a semifinales; venció a Oberá y barrió 3-0 la serie

Fue victoria del Xeneize en tiempo suplementario por 90-85, de local en la Bombonerita y en un triunfo que lo mete una vez más dentro de los 4 mejores de La Liga.

Partido complejo, trabado, con Oberá dominando en gran parte del cotejo y a segundos de llevarse la serie a un cuarto partido. Boca tuvo en la experiencia de sus players las vías de gol para cerrarlo y definirlo: triples de Mainoldi y de Schattmann a 47 segundos del final del cuarto período para igualar en 77 tras acarrear 6 de desventaja.

Ingreso al tiempo suplementario tras igualar en 79 y desde los minutos agregados dominio total del dueño de casa para quedarse con la victoria dejando sin chances al conjunto misionero.

Excepcional noche de Balbi, el base sumó 22 unidades con 36 de valoración; seguido por la gran tarea de Schattmann con 18 y los 17 de Barber. Delirio en un estadio colmado que saltó y vibró junto a sus jugadores en un canto al unísono a la espera del rival de semifinales.

Serie 3-0 para el Xeneize que logra colocarse otra vez entre los 4 mejores.

Atenas se quedó con

otro triunfazo y forzó

el quinto partido

El Griego volvió a derrotar a San Lorenzo, esta vez 68 a 65, e igualó la serie en dos juegos. Ahora la definición por la Permanencia se traslada a Buenos Aires para el quinto y último partido.

Los primeros minutos arrancaron con mucho nerviosismo. Los dos fueron a lo seguro, la visita sacó ventaja con el aporte de Federico Marín (7) y Facundo Rotenberg (4). Por el local, Maximo Araujo (4) era la única vía de gol ya que no tuvo muchas ideas a la hora de atacar. Casi llegando a la mitad del cuarto estaban 4-11 arriba los de Boedo. Al Griego los nervios le jugaron en contra, se equivocó varias veces y San Lorenzo aprovechó y corrió. El primer cuarto terminó 10 a 18.

Iniciando el segundo, la rotación del banco no le vino bien al Ciclón, ya no tuvo eficacia en ataque y Atenas, a través de Octavio Sarmiento (5 puntos seguidos), pudo achicar a tres 17 a 20 lo que obligó el minuto visitante. Poquito a poquito el local limó y llegó al empate en 28 y un triple de Sarmiento lo puso tres arriba faltando 2.14. Con esa diferencia se cerró la primera mitad 34 a 31 para el dueño de casa.

Tras el descanso el que mejor entró fue Atenas, sacó diferencia de 7 (42 a 35) con Sarmiento y McClenton como estandartes. San Lorenzo intentó una reacción, pero rápidamente fue neutralizada y la diferencia de 7 se mantuvo. Triple de Alejandro Konsztadt y la distancia se estiró a 10 (47-37). La defensa en zona dejó al Griego sin recursos y le permitió al Ciclón achicar a 2 (50 a 48 restando 1.07. Lucas Pérez desde la línea puso en parda el marcador en 50. Omar Cantón por la misma vía estableció el 52 a 50 con el que terminó el tercero.

Lucas Ortiz, con un triple puso al frente de nuevo a la visita ni bien arrancó el último tramo. En los minutos siguientes se fueron prestando el marcador en cada jugada.

La visita se sostuvo por el goleo de su base Lucas Pérez, mientras que Atenas repartió un poco más la pelota. A falta de 3.20 estaban 64 a 63 arriba el Verde y el final se tornaba no apto para cardíacos. Menos de un minuto, exactamente 50 segundos, y la historia estaba 66 a 65.

Tras un mal ataque de San Lorenzo, Mariani con dos más puso la diferencia en 3 con 17 en juego. Marín hizo el último intento por igualar, pero la pelota no entró y Atenas se llevó el juego, puso la serie 2 a 2 y ahora todo se define el próximo martes en Buenos Aires.