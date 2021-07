Liga Nacional: se jugaría el super 20 y una Fase Regular de 38 fechas

Compartir

Linkedin Print

Si bien no es oficial, se comienzan a disipar dudas respecto de la temporada 21-22 de la Liga Nacional. Atendiendo a la pandemia y al sistema de vacunación, hay fechas para para el inicio. Todo comenzaría con el Super 20 para luego dar paso a la Liga. Vuelve la Liga de Desarrollo. Los detalles a continuación.

Ya finalizada la Liga Nacional, comienzan los indicios claros para lo que será la temporada 21-22. Las diferentes competencias que contendrá, y sobre todo las fechas con ciertas novedades importantes. La propuesta de la temporada 2021/2022 se construye aun bajo la situación de incertidumbre sobre las condiciones en las cuales se podrá desarrollar la competencia : Situación de la Pandemia en los meses de Septiembre en adelante, nivel de Vacunación de la sociedad, restricciones de circulación o diferencias en cada provincia.

Super 20

Será el primer torneo a desarrollarse. Comenzaría el 24 de septiembre tras la entrega de las listas de buena fe (habrá tiempo hasta el 12 de dicho mes). A fines de julio las fechas administrativas como cesión de plaza y libre deuda. Habrá cuatro grupos (A y B del Norte, C y D del Sur) pero aún sin saber como se llevará a cabo. Una sede por cada grupo es una opción o bien una sede por Conferencia.

Habrá un Final 8 a disputarse del 21 al 24 de octubre. Clasifican los 2 primeros de cada grupo. Los 4 primeros cabeza de serie se sortean los rivales entre los 3 segundos de los demás grupos. Serán todos partidos únicos, en el día 1 habrá cuatro encuentros, luego semifinal, día de descanso y la final.

Liga Nacional

La idea original es comenzar la temporada 21-22 el 3 de noviembre hasta la segunda semana de mayo. Serán 38 juegos de todos contra todos (ida y vuelta) con la novedad del sistema de giras siempre dependiendo del momento epidemiológico en el país. Una fase regular que se extendería hasta el 14 de marzo. Clasifican a la post temporada los primeros 14 equipos. Del 15° al 18° finalizan su participación y 19° y 20° jugaran Play out por el descenso

Del 25 al 31 de marzo se jugaría un play in 11 vs 12 y 13 vs 14 a un juego en la cancha del mejor ubicado. El ganador de 11 vs 12 clasifica, mientras que el ganador de 13 vs 14 juega contra perdedor de 11 vs 12. De ahí quedarían los 12 elencos para la siguiente etapa. Del 5 al 9 de Abril al mejor de 3 reclasificación arrancan los playoffs, donde los primeros cuatro elencos esperan para la siguiente fase. Jugarán del 5° al 12° para sumarse a los cuartos de final.

¿Cómo será el cierre de torneo? Los cuartos de Final se jugarán del 13 al 21 de Abril al mejor de 5. En el caso de las semifinales, las mismas irán del 25 abril al 2 de Mayo. ¿Las finales? Al mejor de 7 juegos desde el 7 de mayo.

Liga de Desarrollo

Regresa la Liga de Desarrollo, quizás la noticia más importante dentro de las novedades. Luego de anexar la LDD con el Federal (de hecho hay elencos que siguen compitiendo en el torneo en playoffs), se decidió volver a su antiguo formato. Serán parte junto a los equipos de Liga Nacional en las giras y jugarán de la misma manera. Jugarán el día previo al partido de Liga como sucedía anteriormente.

Compartir

Linkedin Print