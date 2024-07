Lionel Messi: «Es una locura lo que viene haciendo la Selección»

Lionel Messi disfrutó de una noche soñada con la Selección Argentina en la Copa América, a causa de que marcó el segundo gol de la victoria sobre Canadá para el pase a la final que se disputará en el Hard Rock de Miami.

«Es una locura lo que hizo este grupo, lo que viene haciendo la Selección Argentina», comenzó el 10 de la Selección Argentina, quien se mostró feliz por disputar una nueva final con el equipo que conduce técnicamente Lionel Scaloni.

Lionel Messi jugará su octava final desde que participa en la Selección mayor, por lo que el 10 no lo pasó de largo en el post partido ante Canadá: «Después de esto se le va a dar mucha más importancia a todas las finales que me tocó jugar a mí y a todos los de la antigua camada».

«Es una copa difícil, muy dura, con temperatura pesada. Que volvamos a estar otra vez en una final es para destacar», concluyó el 10 sobre la Copa América.

Julián Álvarez, luego

de marcar ante Canadá

«Parece fácil después de todo lo que venimos haciendo pero no es así. Lo merecemos, venimos trabajando muy bien. Soy uno de los primeros defensores ahí arriba, trato de ayudar al equipo. Ahora no importa qué rival nos toque. Debemos descansar y empezar a preparar el partido».

Emiliano Martínez,

emocionado por una

nueva final

«Es un orgullo como argentino, como representante de esta Selección, volver a jugar otra final. «Es la cuarta final con esta Selección, pero siento como si fuera la primera».

Scaloni se mostró orgulloso de los jugadores, habló de Messi, de Di María y de la nueva final

Otra alegría grande. La Selección Argentina dominó a Canadá, al que venció 2-0 en las semifinales de la Copa América 2024 en el MetLife Stadium de New Jersey, y es otra vez finalista del torneo continental de selecciones. Lionel Scaloni, el técnico de la Albiceleste, que muy conforme con el triunfo y el boleto a la definición.

Un plus para Argentina fue que Lionel Messi, su capitán, estrella y símbolo, metió su primer gol en esta Copa América. Y eso fue especial para él, para Scaloni y los hinchas, que sueñan con otro título.

En la conferencia de prensa post-partido, Scaloni elogió a sus dirigidos tras el cuarto triunfo en cinco encuentros en este certamen. El otro partido fue empate contra Ecuador, en cuartos de final, con posterior victoria en la definición por penales.

«Es para estar orgullosos y agradecidos con los jugadores. Es dificilísimo llegar a otra final. Se reciben todos halagos y éxitos y cuesta el doble. Por eso es una sensación de felicidad y también muchas veces hay preocupación porque hay que demostrar siempre. Mostró Canadá que es un rival duro, lo pasamos y estamos en otra final. No sé si fue el mejor partido del torneo. Salieron bien las cosas», dijo el DT.

«Vamos a disfrutar este triunfo, antes de que se venga la final, para intentar el domingo ganar la Copa América. Es una situación privilegiada. Ahora tendremos un día más de descanso que el rival, aunque igual estamos físicamente ahí, justos», remarcó.

«Todos los partidos hicimos cosas buenas. No sé quién dijo que estamos disconformes. El fútbol es intentar. Se puede jugar bien o mal, se prepara bien y siempre se intenta más. Siempre intentamos hacer nuestro juego y a veces el rival no te deja», agregó.

«El equipo se hace cada vez más fuerte, es lo que hacemos, buscar opciones. Siempre se disfruta, el otro día dije que no, porque estaba todavía con la sensación fresca de un rival duro. ¿Cómo sigue Leo? No seremos nosotros los que le cerremos la puerta, al contrario. Decidirá Messi lo que quiera hacer. ¿La despedida de Di María? Primero hay que jugar la final, que piense en eso, no en la familia, la gente, todo… Después veremos si lo convencemos de poder seguir o no, pero no nos adelantemos», explicó Scaloni.

«Las estadísticas no me interesan. Cuando perdimos con Arabia en el debut del Mundial nos dolió perder, no porque se cortó una racha invicta determinada. No pienso en que venimos de ganar la Copa América anterior y el Mundial, ahora es otro torneo, ya veremos. Más que acostumbrar a la gente a estar en otra final, se acostumbró a que se identifique con este grupo, con un equipo que da todo. Compiten desde chiquitos, desde los seis años, no dejan de buscar más porque ya ganaron otros títulos. Siguen compitiendo para sumar más», reconoció el entrenador ante los medios en New Jersey.

«Estuve como jugador de juveniles y mayores y como integrante del anterior cuerpo técnico, y siempre vi jugadores que quieren ganar con la Selección. Vi vestuarios muy tristes… Este plantel es como los demás, que van por más triunfos aunque no siempre se puede conseguir. Es obvio que se necesita un poco de suerte también», aclaró.