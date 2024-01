Lionel Scaloni confirmó que seguirá como director técnico de la selección argentina

En noviembre del año pasado, tras la histórica victoria sobre Brasil en las Eliminatorias, Lionel Scaloni lanzó una declaración sobre su continuidad en la selección argentina que planteó una enorme preocupación que parece haberse terminado durante las últimas horas luego de la frase que expresó durante una entrevista en la televisión italiana.

“Se habló mucho, pero siempre dije la verdad. Habían momentos para pensar y saber qué hacer. Esto no fue una despedida ni nada, estaba pensando en cómo continúa la Selección. El momento también de dar espacio a los jóvenes, y esto para nosotros es importante. Era un momento de reflexión”, aseguró en una nota con la cadena Sky Sport cuando le plantearon los interrogantes. “Agradezco a los italianos, sé que Argentina era la selección a la que alentaban, lo mismo pasa con los argentinos. Un año después siento una gran alegría, sobre todo cuando estoy en Argentina y sigo viendo a la gente cómo es. Al final, ver a tu gente, tus amigos y el país en general tan felices en un momento difícil, fue espectacular. Pero ahora tenemos que continuar, disfrutamos esta alegría, pero continuamos, planteó sobre su carrera.

Esta declaración se desarrolla días después de la reunión que el Gringo tuvo con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Las pistas que había dado sobre su continuidad marcaban que no iba a dar un paso al costado tras aquella advertencia desde Brasil, pero ahora decidió ponerlo en palabras.

Scaloni también reflexionó sobre la decisión que tomará el capitán Lionel Messi en cuanto a su vida dentro de la Albiceleste: “Leo seguirá hasta que él diga lo contrario. Creo que va a seguir sobre todo porque es feliz en la cancha de fútbol. Es realmente él jugando al fútbol, tiene que seguir todo el tiempo que pueda, porque después será duro, para él será aún más duro, pero para todos será duro no verlo más en el campo”.

Por otra parte, Scaloni valoró la calidad de la Serie A, que tiene como protagonistas, entre otros, a Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Leandro Paredes. “Italia siempre ha sido una liga interesante para nosotros, los entrenadores, por la táctica y la estrategia. También se ha añadido el juego bonito. Hay muchos equipos que juegan muy bien. Cuando los argentinos tienen que elegir van a Italia o España, se llevan bien”.

Acerca del Toro, goleador de la Serie A con 18 tantos y gran figura en el Inter de Milán, el conductor de la Selección revalorizó el trabajo que viene realizando: “En mi opinión, se ha puesto el equipo a los hombros. Ha llegado su momento, sabe que el Inter depende mucho de él. Quizá hace unos años tenía compañeros más conocidos y estaba un poco más relajado. Ahora ha agarrado a su equipo favorito, el Inter le ha abierto la puerta. Lo veo bien, maduro. Lo queremos mucho, es un buen tipo que ha dado mucho con nosotros, incluso cuando no estaba en perfectas condiciones y siempre le estaré agradecido”.