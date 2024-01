Carlos Tevez, le dio un ultimátum a Santiago López: «Si no renueva, no juega»

Carlos Tevez retomó el diálogo con la prensa luego de varias de intensa preparación de su plantel para afrontar la temporada 2024 en la que Independiente tendrá doble competencia a nivel nacional.

Al comenzar el contacto con los medios, el entrenador fue tajante sobre la situación de Santiago López y respaldó a la dirigencia que decidió apartarlo de los entrenamientos con el plantel profesional tras no renovar su vínculo contractual: “Hablamos con los dirigentes, que tienen una postura clara y yo pienso lo mismo que ellos». Y sentenció: «Si no renueva, no juega. Yo ya le di consejos y lo tiene que arreglar él”.

Luego, el DT realizó un balance sobre el mercado de pases y detalló: “Estoy preocupado porque se termina el tiempo y no llegó el central. Es obvio que lo necesitamos. Pero tranquilidad, veremos otra opción”.

“Estamos evaluando a Juan Fedorco, pero hay que tomar la decisión con los dirigentes sin apurarnos. Lo de Alan Franco está muy difícil. Franco Paredes está dentro del plantel y se trabajará hasta último momento para traerlo”, agregó.

Y luego, planteó: “Estoy contento con el mercado y con los jugadores que trajimos, porque tenemos competencia interna y mejoramos en varios puestos. Está bien el plantel que armamos, pero hay que revalidarlo cada partido. Nos falta el central y cerramos el mercado”.

Además el entrenador se mostró “sorprendido” por las aptitudes de Tomás Parmo, de tan solo 16 años y que realizó la pretemporada con el plantel profesional: “Estoy muy contento con ‘Parmito’. Tiene una cabeza diferente a otros juveniles, es distinto, pero hay que llevarlo despacio porque tiene 16 años. Es bueno que aprenda, pero quedamos sorprendidos”.

De cara a la temporada 2024, el DT dijo sin medias tintas: “Nuestro desafío es pelear el campeonato y ser protagonistas. Hoy nos planteamos más jugar con dos delanteros. No vamos a negociar la intensidad del equipo y el saber a qué jugamos. No podemos estar otro año sin jugar una copa internacional”.