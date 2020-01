Lizy Tagliani recordó un insólito accidente que vivió en el teatro

Compartir

Linkedin Print

Es una de las artistas más carismáticas del medio, y hoy por hoy se luce en el escenario del Lola Membrives con Los Bonobos, la obra que encabeza junto a Peto Menahem, Campi y Osqui Guzmán. Sin embargo, en las funciones especiales que el elenco brindó antes del estreno del espectáculo, Lizy Tagliani protagonizó un insólito accidente con una espectadora del público.

“En una de esas funciones que hicieron antes del estreno pasó algo con alguien del público”, la consultó el movilero de Intrusos, el ciclo que conduce Jorge Rial (circunstancialmente a cargo de Adrián Pallares) a través de la pantalla de América. “Ay, con Olguita mi amor, ¡pobrecita!”, lanzó Lizy entre risas. “Nos dijeron que vos le habías tirado una zapatilla, un zapato, a alguien del público”, acotó el cronista.

“¿Pero cómo le voy a tirar…? No, salí y con la media se me… Como tenía medias se ve que me quedaba grande el zapato, así que hice así, como para tirarle una patada a Osqui (Guzmán) en un momento, y voló el zapato para allá y le pegó a Olguita. Pero no, no pasó nada. Igual hay que ver todo, hay que chequear, hay que llamar a la ambulancia, todo, se armó todo, pero no pasó nada”, recordó la artista, quien dijo disfrutar mucho haciendo comedia.

“Me gusta ir cambiando de género y mostrarme en diferentes situaciones, para no quedar encasillada en ningún rubro”, aclaró la conductora de El Precio Justo, quien también fue consultada sobre su relación de pareja con Leo Alturria.

“Sigo enamorada pero no acepté la propuesta para ir a vivir a su casa. No sé cómo funcionaría una convivencia porque necesito mis espacios y supongo que él también los suyos. Al no tener el proyecto de formar una familia y tener a los chicos cambiando pañales y llevándolos al colegio, no tengo la necesidad de una convivencia”, se sinceró.

Cuando volvieron al piso, Campi, quien se encontraba en el estudio, se sorprendió de que conocieran la anécdota y agregó que esa escena la habían ensayado mucho y que el zapato en cuestión siempre caía sobre el escenario. “Olguita está viviendo en la casa de Gustavo Yankelevich ​(productor de la obra) y ya está bien del ojo”, lanzó entre risas.