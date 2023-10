Llegó el día: Argentina se juega ante Nueva Zelanda el pasaje a la final del mundo

Por la primera semifinal de la Copa del Mundo, Los Pumas jugarán contra Nueva Zelanda en el Stade de France. El partido será este viernes desde las 14:30, en vivo en ESPN Scrum en Star+ y ESPN. El conjunto de Michael Cheika quiere meterse por primera vez en la final del Mundial, mientras que los All Blacks buscarán llegar al encuentro cumbre por quinta vez y alzarse con la cuarta corona.

Cómo llegan: Entre los cuatro mejores del mundo. Otra vez la Argentina aparece ante una oportunidad histórica y una vez más, frente a los tres veces Campeones del Mundo. Los Pumas lo hicieron, superaron a Gales por 29 a 17 y jugarán por tercera vez una semifinal de RWC.

Será la tercera vez con un intervalo de ocho años entre cada una de ellas. En Francia 2007, el equipo argentino se cruzó con los Springboks, el equipo que luego sería el campeón Mundial. En Inglaterra 2015 los Wallabies fueron el escollo, esta vez, la tercera, será ante los All Blacks.

Los Pumas fueron de menor a mayor, perdieron en el debut ante Inglaterra y luego superaron a Samoa, Chile, Japón y Gales, para quedar otra vez entre los cuatro seleccionados que llegarán al séptimo partido.

Nueva Zelanda estará otra vez en una semifinal. No fue bueno el inicio para los de negro, que perdieron por primera vez un partido de primera fase ante Francia. De allí en más todo fue un desafío para los dirigidos por Ian Foster. Golearon a Namibia, Italia y Uruguay para enfrentar en una final anticipada a Irlanda. Y allí, en una demostración de carácter, con una defensa que aguantó 32 fases de su rival sin hacer infracciones, consiguió el objetivo: bajar al número uno del ranking mundial y estar en la antesala de una nueva definición de la Copa del Mundo.

QUÉ BUSCAN: Los Pumas otra vez patearon el tablero del rugby mundial. Llegaron a otra semifinal y estarán hasta el séptimo partido. Algo que pocos imaginaban luego del traspié del debut frente a Inglaterra. De menor a mayor, con dificultades, haciéndose fuertes desde las pequeñas cosas. Así consiguieron pasar y aprovechar las bondades de un fixture que mostraba que el camino era posible. Por tercera vez en la historia están en una semifinal, cada ocho años, como en 2007 y 2015.

Nueva Zelanda demostró porque es un grande. Luego de caer en el debut ante Francia superaron ese mal arranque, hicieron la autocrítica y fueron por el objetivo: estar otra vez entre los cuatro mejores. El partido que jugaron ante Irlanda fue impresionante, tuvieron una concentración que superó los límites, hasta para defender un resultado por más de 30 fases sin cometer ni siquiera un penal. Los All Blacks están más vivos que nunca y van por otra final, pero antes tendrán en el camino a Los Pumas.

ANTECEDENTES

EN LA HISTORIA: Será el partido número 41 del historial entre la Argentina y Nueva Zelanda. Sólo dos triunfos registran Los Pumas ante los All Blacks, un empate en 1985 y el resto son 37 victorias para los hombres vestidos de negro.

El primer éxito argentino fue durante la pandemia y bajo la conducción de Mario Ledesma. Nicolás Sánchez hizo todos los puntos para hacer historia en Parramatta y ganar por primera vez, por 25 a 15. El segundo fue con Michael Cheika en el cargo, Los Pumas se impusieron en el Orangetheory de Christchurch, por 25 a 18, con 20 tantos de Emiliano Boffelli.

El único empate de la historia se registró en los inicios de los choques ante Nueva Zelanda, en 1985, en cancha de Ferro Carril Oeste con los 21 puntos de Hugo Porta, en la igualdad en 21 tantos. Los All Blacks ganaron en el choque de este año en la ciudad de Mendoza por el Rugby Championship, por un contundente 41 a 12.

EN LA RWC: Se enfrentarán por cuarta vez en la historia de los mundiales. La curiosidad de estos choques mundialistas marca que cada vez que los All Blacks tuvieron enfrente a la Argentina en este torneo fueron campeones mundiales.

En la primera edición, en 1987, compartieron la Zona C y se enfrentaron en el Athletic Park de Wellington, con victoria kiwi, por 46 a 15. En 2011 volvieron a cruzarse, aunque esta vez por los Cuartos de Final, el estadio fue el Eden Park de Wellington y los de negro ganaron por 33 a 10. En 2015 abrieron el Grupo C en el mítico estadio de Wembley de la ciudad de Londres. Los Pumas jugaron un gran partido y se fueron al descanso arriba en el marcador. En el segundo tiempo los All Blacks reaccionaron y se llevaron la victoria, por 26 a 16.

FORMACIONES:

Nueva Zelanda: 1. Ethan de Groot, 2. Codie Taylor, 3. Tyrel Lomax, 4. Samuel Whitelock, 5. Scott Barret, 6. Shannon Frizell, 7. Sam Cane (C), 8. Ardie Savea, 9. Aaron Smith, 10. Richie Mo’unga, 11. Mark Telea, 12. Jordie Barrett, 13. Rieko Ioane, 14. Will Jordan, 15. Beauden Barrett.

Suplentes: 16. Samisoni Tauke´aho, 17. Tamaiti Williams, 18. Fletcher Newell, 19. Brodie Retallick, 20. Dalton Papali’i, 21. Finlay Christie, 22. Damian McKenzie, 23. Anton Lienert-Brown.

Los Pumas: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Marcos Kremer, 7- Juan Martín González, 8- Facundo Isa, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18- Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Nicolás Sánchez, 23- Matías Moroni.