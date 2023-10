Buryaile sobre las elecciones del domingo: «Estamos esperanzados y con confianza»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile, quien además este domingo buscará su reelección en el cargo, dijo que desde su espacio se encuentran “esperanzados” y con “confianza”.

“Todo es pronóstico reservado obviamente, el que diga que tiene un pronóstico certero no lo creo. Las encuestas han fallado, las operaciones de prensa están al día, cada uno muestra las encuestas que quieren, algunas muestran una cosa y otras no”, comenzó diciendo.

Agregó que “nosotros tenemos confianza, tanto en Formosa como a nivel nacional. En los últimos 15 días hemos levantado sustancialmente. La crisis económica que estamos viviendo, la disparada del dólar, la inflación que se dio a conocer muestran la inviabilidad de la candidatura de Massa, mientras que la situación de Milei ha cambiado porque cuando se lo escucha la gente se empieza a preguntar qué hacer con su voto”.

Seguidamente indicó que “no debemos olvidar que en Formosa hay cerca de 40 mil personas que no votaron, entonces nosotros percibimos que mucha de esa gente ahora va a ir a sufragar; en primer lugar, fundamentalmente los adultos mayores que están espantados por lo que se dice de las fuerzas libertarias, yo nunca vi tanta violencia en la política”.

“También mucha gente que miraba con simpatía la fuerza de Milei hoy se empieza a preguntar qué es eso y la verdad es que no le encuentra mucho sentido”, dijo y agregó que de esta manera “con Massa sufre la economía, entonces ahí está centrado el repunte de Patricia Bullrich”.

Al referirse a Unión por la Patria, Buryaile indicó que a mucha gente “no le gusta Sergio Massa” y que “no está conforme con la candidatura del mismo, y pensó que Milei era la mejor alternativa, y ahora están repensando eso. Cundo uno lo escucha a Paoltroni nos damos cuenta que si gana Milei los formoseños la vamos a pasar mal, no Insfrán”.

“Yo de lo que estoy convencido es que en Formosa lo que necesitamos es mayor desarrollo económico, una política distinta de inversiones, pero al servicio del pueblo, no del candidato. Cuando se anteponen los intereses personales y se toma de rehén a los votantes se están equivocando ya que están utilizando la política para beneficios personales y no debe ser así”, afirmó el diputado nacional

Finalmente, al referirse al cierre de campaña dejó en claro que no habrá acto, y que la militancia hará su cierre en las esquinas de los semáforos entregando boletas y saludando a la ciudadanía.