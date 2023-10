Piden a los formoseños que «sigan apostando al Estado presente y solidario»

José Miguel Ángel Mayans, candidato a senador nacional, junto a la también candidata al mismo cargo por Unión por la Patria (UP), María Teresa González, fueron categóricos en marcar que el domingo 22 de octubre, en las elecciones generales en la República Argentina, “están en juego dos modelos: por un lado, el Estado presente y solidario, y por el otro, el Estado liberal del ‘sálvese quien pueda’”.

Sobre los candidatos de la oposición, opinó Mayans que “Patricia Bullrich es Mauricio Macri, al igual que Javier Milei, pero mucho más potenciado, ya que tiene un desconocimiento sobre lo que representa el Estado”, marcando que ello es preocupante y se debe a que “nunca administró nada”.

Por el contrario, sus antecedentes se vinculan a haber pertenecido a un “grupo de economistas porteños de la City que saben ‘versear’, pero nunca condujo ni siquiera un Municipio”, advirtió.

Al margen de ello, fue claro en analizar Mayans que “el problema de la República Argentina está en el brutal endeudamiento que dejó el sistema liberal del Gobierno del expresidente Mauricio Macri, el cual hizo una apertura indiscriminada de importaciones fundiendo a las pymes; dolarizó los servicios y terminó tomando deuda por 100 mil millones de dólares, una usura, porque a la Argentina no le quedó nada”, denunció.

A su turno, “Tessi” González, ahondó respecto al Ministerio de Obras Públicas de Nación, porque “el candidato Milei se ha expedido diciendo que lo iba a suprimir, con lo que eso significa para todas las provincias que componen la República Argentina”, explicando que “fundamentalmente hay dos tipos grandes de obras que cada provincia puede realizar”.

Por un lado, las que “son costeadas por Rentas Generales de las provincias, y otras estructurales que son aquellas de gran escala y que marcan no solamente un antes y después, sino que también transforman los lugares donde se ejecutan”.

En ese sentido, en el caso de la provincia de Formosa, nombró a modo de ejemplo al acueducto que se construirá de forma paralela a la ruta 86, de este a oeste, con la toma de agua en el río Paraguay. Se trata un proyecto que “sin dudas va a modificar y cambiar la matriz económica y productiva de toda una región”, subrayó.

De la misma manera que “el puente Colonia Cano-Pilar: otra obra de características estructurales que transformará no solo a la provincia, sino a toda la región”, al igual que otras tantas obras que “están en este momento en proceso de ejecución o concertándose el proyecto ejecutivo”.

En cambio, “la oposición, lo único que hace con sus propuestas, es generar angustia”, alertando al mismo tiempo que la propuesta del libertario traería “como consecuencia principal la paralización y retroceso de la obra pública directamente relacionada a la pérdida de fuentes de trabajo”.

Para tomar dimensión de la gravedad, citó que “en el caso de Formosa, en este momento, hay más de seis mil puestos de trabajo que dependen de la obra pública”.

Ante esto, razonó, “estamos hablando de una tremenda contradicción que va a afectar rotundamente a todas las provincias”, incluso “es un modelo que lo único que hace es retrotraernos a 200 años atrás”.

Siguiendo con la entrevista, concedida al programa “Magazine” que se emite por Canal 3, el presidente del bloque de senadores del oficialismo señaló que “Formosa demuestra que el Estado presente y solidario es posible, ya que es una provincia administrada sin deuda ni déficit, por un gobernador como Gildo Insfrán que tiene una gran capacidad de gestión”.

«Además Insfrán es una persona muy respetada a nivel nacional y muy valorada sobre todo por la transformación que hizo en Formosa”, gracias a la cual “la infraestructura educativa de la provincia sobresale en el país, lo mismo que el sistema de salud”, puso en valor.

Por consiguiente, “con esta visión, Formosa está solamente destinada a progresar y por un Estado justicialista”, remarcó, a lo que González agregó especialmente que la ciudadanía debe saber que el Gobierno lleva adelante un programa planificado, sistémico y ordenado desde hace mucho tiempo, estableciendo prioridades a corto, mediano y largo plazo con respecto “al gran abanico de obras y servicios públicos que se viene realizando en toda la provincia”.

Por tanto, para continuar con ese plan, expresaron que “es importante que en las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación tengamos la fuerza y la cantidad de legisladores suficientes para ratificar las políticas federales”, que son las que realmente “atienden a las prioridades de todas las provincias”.

En definitiva, como candidatos de UP pidieron a los formoseños que sigan apostando al Estado justicialista, presente y solidario, siendo esto fundamental, ya que “el ‘sálvese quien pueda’, el egoísmo y el ‘no me importa el prójimo’ traerán solo violencia”.