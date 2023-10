Basterra: «Milei y Bullrich detestan a Gildo Insfrán y a sus políticas de gestión»

El Ministro de Educación de la provincia y candidato a diputado nacional por Unión por la Patria-Formosa, Luis Basterra dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de cómo se dio el último tramo de campaña electoral de cara a lo que serán las elecciones generales y aseveró que han notado el enojo de la gente con respecto a la situación económica, al mismo tiempo dijo que «Javier Milei y Patricia Bullrich detestan a Gildo Insfrán y a sus políticas de gestión».

Basterra comenzó diciendo: «la campaña que hemos llevado adelante fue distinta a las que ya anteriores porque considerábamos que teníamos que escuchar un mensaje que llegó a traves de las urnas, el que fue muy claro porque de cada 100 formoseños, 70 hayan votado por Gildo Insfrán, y que esto no se haya repetido en las PASO y si bien habían algunos elementos entre ellos que nosotros no estábamos disputando una interna con lo que uno no presuponía que el voto a Insfrán se iba a trasladar mecánicamente por el interés que este representa, no ha ocurrido y nos ha llevado a la reflexión de que teníamos que escuchar y dialogar con los vecinos, cada uno en su barrio y de manera que se genere esa charla para poder nosotros dar nuestro puntos de vista».

«Para que las decisiones que se vayan a tomar el próximo domingo se hagan con plena conciencia de lo que propone nuestro espacio y lo que propone los otros candidatos y que intereses representan los otros espacios», añadió.

Asimismo, indicó «la gente debe entender que el voto a Gildo Insfrán es contradictorio al de Milei o Bullrich, el que vota a Insfrán por las cosas que hizo si vota a Milei o Bullrich esta votando la anti política que se hace en Formosa con lo que el resultado al que aspira que tengan los próximos 4 años de gestión del gobernador no será si el voto va a Milei o Bullrich porque ambos detestan a la persona de Insfrán, pero también a su política, al modelo formoseño».

«Nosotros pudimos percibir el malestar de la gente por la situación económica básicamente, pero también nosotros queremos inducir a los ciudadanos respecto a las consecuencias que puede tener votar a candidatos que no ocultan lo que van a hacer y que son explícitamente contrarios a lo que sea en pos del bienestar de los argentinos, cerró.