LNB: Regatas ganó y estará en play off por 19° temporada consecutiva

El Fantasma consiguió una durísima victoria sobre Independiente de Oliva por 78-77 y se aseguró su presencia en playoffs. La gran figura fue Alejandro Diez con 21 puntos.

En una de las últimas jornadas de la temporada regular de la Liga Nacional de Básquetbol el Club de Regatas Corrientes venció de forma ajustada a Independiente de Oliva en el José Jorge Contte por 78-77 en un partido con un final electrizante. La victoria aseguró el pasaje a los playoffs del Remero, mientras que complicó a los cordobeses en su búsqueda por avanzar.

El juego se dividió en dos partes bien marcadas, con un primer tiempo muy bueno de la visita, donde manejó los hilos del encuentro, y un segundo tiempo que tuvo un gran tercer cuarto del Fantasma para hacer el quiebre y a partir de allí mantener la ventaja hasta el final. La efectividad desde la línea de simples, 21 de 24 marcando un %88 de efectividad, fue uno de los factores claves para la victoria regatense.

La gran figura fue Alejandro Diez con 21 puntos (15 en el segundo tiempo) y 5 rebotes. Estuvo bien acompañado por Juan Pablo Arengo con 15 unidades y Andrés Jaime con 14 tantos, 9 rebotes y 4 asistencias. En la visita se destacó Agustín Pautasso con 16 puntos.

En un arranque parejo ambos equipos mostraron sus herramientas, con un Remero que aprovechó muy bien atacando la cortina indirecta y el corte al canasto, e Independiente que mostró un juego posicional por momentos con buena circulación de balón y golpeando desde la transición rápida cuando pudo. A falta de dos minutos para el cierre del primer capítulo los de Oliva lograron más solvencia ofensiva y sacaron la primera ventaja del juego 14-22, para luego llevarse el parcial 20-26.

El segundo periodo continuó con la misma tónica, con el equipo visitante liderando las acciones y el Fantasma corriendo de atrás. Regatas careció de ideas de juego y por largos ratos dependió solamente de arrestos individuales, ante una sólida defensa de los cordobeses quienes tampoco tuvieron un gran cuarto en ataque, aunque les bastó para estirar la diferencia en los dos minutos finales con un parcial de 0-9 y llevarse el primer tiempo 31-40.

Al regreso del descanso largo parecía que los dirigidos del Tulo Rivero no encontraban soluciones en ataque, y en eso Independiente se escapó por la máxima distancia (11) 33-44 en apenas dos de juego. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos Regatas metió una ráfaga de 10-0 para volver a meterse en partido y quedarse apenas debajo por dos puntos (42-44), para que luego le tome unos minutos más pasar al frente y despegarse 53-48, aunque Independiente volvió a arrimarse 53-52 en el final.

Tras el buen tercer cuarto las cosas cambiaron en el juego y el Remero empezó a encontrar mayor volumen de juego con Alejandro Diez como principal arma anotadora y el dueño de casa empezó a despegarse mostrando además una férrea defensa, para ponerse arriba 63-54 con cuatro de juego. Sin embargo, la visita no se dio por vencido y volvió a emparejar las acciones, llegando a empatar en 68 con poco más de tres por jugar.

En un clima caliente se jugó los últimos minutos, donde el local consiguió dos bombas seguidas para volver a tomar distancia con 2 minutos en el reloj (74-68). Nuevamente la visita no vendió fácil su derrota y batalló hasta el cierre, aunque de todos modos la ajustada victoria quedó para el equipo del parque Mitre por78-77.

Con el triunfo Regatas Corrientes alcanzó el número 21 en la temporada y se aseguró su lugar en playoffs por 19° temporada consecutiva (todas las que disputó de LNB). Ahora buscará mantener la racha de tres victorias en fila para mantenerse lo más arriba que pueda de cara a la reclasificación cuando reciba a Olímpico de La Banda el domingo. Independiente por su parte se complica con sus intenciones de postemporada y el viernes visitará a San Martín en busca de volver al triunfo.

Síntesis

Regatas (78): Andrés Jaime 14, Juan Pablo Arengo 15, Charles Hinkle 13, Facundo Piñero 5 y Darol Hernández 0 (FI); Alejandro Diez 21, Tobías Franchela 5, Felipe Pais 0 y Pablo Espinoza 5. DT: Fernando Rivero.

Independiente (77): Joaquín Noblega 5, Agustín Pautasso 16, Yohanner Sifontes 10, Salvador Giletto 14 y Fernando Martina 10 (FI); Martín Cabrera 8,Nicolas Marcucci 5, Lucio Reinaudi 2, Cristian Scaramuzzino 4, Franco Alorda 3 y Benjamin Herrera 0. DT: Martín González.

Parciales: 20/26, 31/40 (11/14), 53/52 (22/12), 78/77 (25/25).

Jueces: Daniel Rodrigo, Danilo Molina y Pedro Hoyo.

Estadio: José Jorge Contte.