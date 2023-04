Fuerte reacción de la oposición por dichos de Aníbal Fernández

Los dirigentes de la oposición salieron al cruce del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por sus recientes declaraciones sobre un eventual triunfo opositor en las próximas elecciones presidenciales. “Va a haber calles regadas de sangre y muertos”, lanzó el funcionario. “Ni sangre ni muertos. Están los que encienden el fuego. Y estamos los que lo apagamos. Violentos nunca más”, lo cruzó desde su Twitter Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y presidenciable de JxC.

En la misma línea, Patricia Bullrich, titular del PRO y candidata a presidenta de JxC, se refirió a cifras en materia de seguridad sobre su gestión como ministra del área en la presidencia de Mauricio Macri. “En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide, ministro Fernández”, señaló Bullrich y azuzó: “Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo”.María Eugenia Vidal, diputada nacional y candidata a presidenta de JxC, aseguró que las declaraciones de Fernández no la sorprenden. “Ya nos tiene acostumbrados a creerse sus propias mentiras”, declaró. “El que está diciendo que si gobernamos va a haber cuerpos y sangre en la calle es el mismo que dijo que Argentina tiene menos pobres que Alemania, que la inseguridad es una sensación o que prefería dejar a sus hijos con un asesino antes que conmigo”, amplió la ex gobernadora y concluyó: “Nosotros ya gobernamos, los muertos en la calle están hoy”.

Por su parte, el senador radical y candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recordó que Aníbal Fernández “fue capaz de decir que la inseguridad era una sensación”. Y agregó, en una publicación en su cuenta oficial de Twitter: “No me extraña que un negador compulsivo esconda el mayor logro de su gestión: llenar las calles de sangre y muerte”. Por su parte, Martín Lousteau, senador nacional UCR y candidato a jefe de Gobierno porteño, sostuvo: “Los argentinos merecemos vivir seguros y en paz. Necesitamos, fundamentalmente, tener dirigentes políticos que estén a la altura de sus responsabilidades, que dejen de decir barbaridades y se pongan a trabajar para resolver el desastre que están dejando”.

Quien también se expresó al respecto fue Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica. E l dirigente cercano a Elisa Carrió sostuvo que “las amenazas de Aníbal Fernández son una nueva muestra de su accionar violento y brutalidad”. Y señaló: Su constante verborragia y ramplonería son una amenaza a la convivencia pacífica en Argentina”.

