Argentina sigue creciendo en la BJK Cup

En la segunda jornada del Grupo I Américas 2023 de la Billie Jean King Cup, Argentina derrotó por 3 a 0 a Bolivia. De esta forma, las capitaneadas por Mercedez Paz acumulan seis triunfos y ninguna derrota en el certamen del que también participan Chile, Colombia, Guatemala y Perú.

El formato por el pase a los Playoffs 2023 es Round Robin, es decir, todos contra todos. Los dos primeros de la zona lograrán el ascenso de forma directa a dicha instancia, que pondrá un lugar en los Qualifiers 2024.

Las selecciones que queden en la quinta y sexta posición, por otra parte, descenderán al Grupo II de la Zona Americana, donde actualmente se encuentran Bahamas, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Nadia Podoroska y Lourdes Carlé, por el lado de Argentina, y Camila Osorio, para Colombia, son algunas de las bajas más sensibles que tiene el torneo que se disputa en Cúcuta (Colombia). Estos son los resultados de la segunda jornada de la Billie Jean King Cup:

Argentina 3-0 Bolivia:

Single 1: [ARG] Martina Capurro (375°) a [BOL] Catalina Udaeta por 6-4 y 6-0.

Single 2: [ARG] Julia Riera (252°) a [BOL] Noelia Zeballos (474°) por 6-2 y 6-1.

Dobles: [ARG] Berta Bonardi / Guillermina Naya a [BOL] Ana Bustillos / Natalia Trigosso por 6-1 y 6-1.

Chile 3-0 Guatemala:

Single 1: [CHI] Fernanda Labrana (777°) a [GUA] Melissa Morales (1251°) por 6-2 y 6-0.

Single 2: [CHI] Daniela Seguel (595°) a [GUA] Kirsten Andrea Weedon (1174°) por 6-3 y 6-0.

Dobles: [CHI] Alexa Guarachi / Antonia Vergara a [GUA] Deborah Domínguez Collado / Melissa Morales por 6-1, 6-7 (5) y 6-2.

Colombia 2-1 Perú:

Single 1: [PER] Lucciana Pérez Alarcón a [COL] María Fernanda Herazo González (399°) por 7-6 (6) y 6-2.

Single 2: [COL] Emiliana Arango (220°) a [PER] Anastasia Iamachkine (822°) por 6-4 y 6-2.

Dobles: [COL] Yuliana Lizarazo / María Paulina Pérez García a [PER] Romina Ccuno / Lucciana Pérez Alarcón por 6-1 y 7-6 (1).

Finalizado el segundo día de competencia, Argentina se encuentra en la primera posición con seis victorias y ninguna derrota. Chile y Colombia, por otra parte, comparten el segundo escalafón con cinco triunfos y una caída. En la parte baja de la tabla aparecen Guatemala y Bolivia con seis caídas.

Los cruces restantes, día por día:

Jueves 13: Argentina vs. Chile / Colombia vs. Guatemala / Bolivia vs. Perú

Viernes 14: Argentina vs. Perú / Colombia vs. Chile / Bolivia vs. Guatemala

Sábado 15: Argentina vs. Colombia / Perú vs. Guatemala / Bolivia vs. Chile.

