LNMV: Libertad y Tucumán de Gimnasia lograron el ascenso

Este sábado se jugó la anteúltima jornada de la Liga Nacional de Voleibol Masculina en La Rioja y Libertad se convirtió en el primer finalista y ascendido luego de ganarle a Regatas. Más tarde, Tucumán de Gimnasia ganó un emotivo partido ante el local 3-2.

Este domingo se jugaba la definición con la final desde las 21 y con transmisión en vivo por DEPORTV. Además, en la previa se jugaron las definiciones del quinto al octavo lugar y Social Monteros derrotó 3-2 a Boca en un ajustado partido y, más tarde, Ferro tuvo su revancha contra Normal 3 con victoria 3-1.

En el Polideportivo Evita, Libertad destrabó un primer set muy duro contra Regatas de Corrientes por 29-27 y de ahi en adelante dominó el desarrollo, ganó en sets corridos y tuvo si desquite del 2022 cuando no pudo en semis.

Más tarde fue el turno del partido entre el CEF 5 de La Rioja y Tucumán de Gimnasia. Allí, el equipo tucumano estuvo dos veces en ventaja pero el conjunto local no se entregó y lo llevó hasta el tie break que, finalmente, fue 15-6 para desatar el festejo visitante.

Nuevamente no

pudo ser para Regatas

Después de una tremenda campaña donde el Club de Regatas Corrientes fue de menor a mayor terminó el sueño del ascenso ya que cayó en la semifinal frente a Libertad de San Jerónimo Norte por 3-0 en un partido muy duro.

El primer punto de la semifinal fue sumamente parejo, jugándose gol por gol para cada lado. Regatas llegó a sacar diferencia de dos puntos en el 18-20, sin embargo no pudo sostener y Libertad logró pasar al frente cerrando el capítulo 29-27 a su favor.

En el segundo set las cosas fueron distintas, ya que los santafesinos tomaron la ventaja de manera temprana y no la soltaron hasta el final, aguantando las embestidas del Remero que no pudo inquietar la defensa sólida de su rival, cerrando así 25-21.

El set final nuevamente lo tuvo a los de San Jerónimo tomando rápidamente la delantera en el score para después ir jugando con inteligencia y con la necesidad del Fantasma que estaba en busca de levantar el duelo para forzar a otro punto. Esa desesperación llevó a tomar decisiones apresuradas y no poder encontrar ofensivas claras, lo que llevó a que el rival se escape y pueda sacar una diferencia abultada que finalmente quedó en 25-15.