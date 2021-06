Lomitas: detuvieron a hombre que poseía camioneta “melliza”

Compartir

Un trabajo investigativo de campo desplegado por la Policía provincial en la localidad de Las Lomitas permitió secuestrar camionetas con maniobras de adulteraciones, determinando que serían mellizas por el cual un hombre quedó detenido y a disposición del Juzgado en turno.

En el marco de las diversas líneas investigativas, los efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas, obtuvieron la información que una camioneta Toyota Hilux que circulaba por el barrio La Esperanza tendría los números de motor y chasis adulterados o sería melliza, utilizado por un hombre que se dedicaría a la actividad ilegal de contrabando.

En la mañana del jueves último, los efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas que realizaban las tareas de control sobre la avenida Entre Ríos y Ruta Nacional N° 81, en compañías del personal Puesto de Control Sanitario, acceso a la ciudad de Las Lomitas.

Allí los policías observaron la llegada de una camioneta Toyota Hilux, que anteriormente había sido investigada por los uniformados, por tener la misma letra y numeración de la patente, de otra camioneta de la misma marca.

Luego procedieron a la identificación del conductor del rodado, a quien le solicitaron que exhiba las documentaciones del vehículo y sus documentaciones personales, haciendo entrega éste de la cédula del vehículo Toyota Modelo Hilux, a nombre de una mujer, siendo que el sujeto no contaba con carnet de conducir, documento de identidad ni permiso de circulación.

Seguidamente solicitaron la presencia del Personal de Cuerpo de Tránsito de la Policía con asientos en la ciudad capital a fin de que el verificador proceda al control idóneo respectivo, procediendo al traslado a sede policial del ciudadano y la camioneta de mención.

Horas más tarde personal de la Delegación secuestró otra camioneta con igual chapa patente y procedió a su traslado hasta la sede policial, a fin de realizar las verificaciones.

Después el personal del Cuerpo de Transito verificó las dos Pick Up marca TOYOTA, modelo HILUX, una de color negra y la otra blanca, realizándose la inspección, en presencia de testigos hábiles.

Además fueron convocados el personal de la Delegación Policía Científica, pudiéndose apreciar que el vehículo negro presenta adulteración total de sus sistemas de identificación “número de chasis, número de motor, grabado de cristales, stickers de seguridad, plaqueta de chasis”, con la utilización de scanner para determinar grabado original, no pudiéndose apreciar la misma ya que la computadora del vehículo fue cambiada.

El segundo vehículo, de color blanco, no tenía adulteraciones visibles, pudiéndose establecer que ambos vehículos presentan la misma numeración de chasis como así también misma numeración de motor, stickers, plaqueta de chasis y grabado de cristal, siendo la modalidad “Melliza”.

Toda esta situación fue puesta en conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, dándose sustanciación al sumario de Prevención por Infracción al Art. 289 inc. 3) del Código Penal Argentino.

Luego de las primeras diligencias el sujeto imputado previa notificación de su situación procesal fue trasladado hasta la Unidad Penitenciaria Provincial N° 3 donde quedó alojado en celdas a disposición del magistrado interviniente.

