Los casos de COVID continúan en ascenso, «pero no se duplicaron como en semanas anteriores»

La doctora epidemióloga Claudia Rodríguez acentuó que “nuevamente tuvimos un aumento de casos, quinientos noventa en total, más que la semana anterior en la cual se registraron cuatrocientos cuarenta”.

“Seguimos con un ascenso, pero por lo menos no llegamos a duplicar la cantidad, lo que es un dato muy importante”, agregó y a modo de comparación recordó que “anteriormente venían cuadruplicando y triplicando la cantidad de diagnósticos”.

También, indicó que “ahora se realizaron más hisopados que la semana anterior y que aún así mantuvimos el índice de positividad”.

“Estos indicadores nos permiten seguir estudiando la evolución de la ola” y señaló que “ahora hay que detectar si es la tendencia o fue nada más una situación puntual de la semana”.

También, comentó que hay “casi ochocientos diagnósticos activos” y que se está logrando uno de los objetivos principales que “es aumentar la cobertura de vacunación, ya que muchos se están acercando a inocular”.

Respecto de los aquellos que obtengan resultado positivo, repasó que “deben permanecer en su domicilio durante cinco días y luego cinco más extremando los cuidados, es decir, uso de barbijo, distanciamiento, ventilación de ambientes A los diez días recién pueden volver a su vida normal”.

“En el caso de los contactos estrechos no hacen aislamiento, pueden continuar con su rutina cotidiana siempre y cuando no tengan síntomas” aseveró y añadió: “Si aparece alguno deben hisoparse y quedarse en el casa hasta tener el resultado”.

Agregó además que “últimamente los síntomas más comunes son fiebre, mucha congestión nasal y primeramente una tos seca y luego con un poco de catarro”.

“También, puede estar acompañado de un decaimiento, dolor de cabeza, de cuerpo y hasta algunos trastornos gastrointestinales”.

En referencia a la comunicación que hay con el país vecino Paraguay, Rodríguez afirmó que “es muy buena”, pero aclaró que ellos en este momento están con una suba en casos de dengue y chikungunya, más que de coronavirus”.

Asimismo, confesó que “no sé si hay alguna otra provincia que hace la cantidad de hisopados que hacemos nosotros, porque estamos teniendo un promedio semanal de 1300, es decir, una cifra importante”.

Y explicó que esto se debe a que el Ministerio de Salud de la Nación pidió que se realice el estudio para detectar a tiempo los casos.

“El aumento de casos se ve en toda la Argentina, en algunas más que otras. Por eso, vuelvo a remarcar que hemos aumentado la cantidad de hisopados y el número de positivos se mantuvo”, destacó.