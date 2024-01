Los cuatro clubes de Europa que compiten con Boca Juniors por Luka Romero

Es casi un hecho que Luka Romero no seguirá en el Milan en 2024 y el club italiano, dueño de su pase, pretende ceder al extremo derecho de 19 años para que adquiera rodaje en otra institución. En las últimas horas estalló el rumor sobre el interés de Boca Juniors para contar con una de las joyas de la selección argentina juvenil, pero hay otros equipos en Europa en los que podría recalar el nacido en Durango, México, pero que cuenta con triple nacionalidad.

En esta competencia por adquirir al futbolista que se inició en Mallorca, y pasó por Lazio antes de ser comprado por el Rossonero, el elenco argentino deberá presentar una propuesta que sea más seductora que la de otros cuatro clubes del Viejo Continente que tienen en sus planes conseguir el préstamo del jugador.

Según detallaron en La Gazzetta dello Sport de Italia y Marca de España, tres de los conjuntos que pujan por Romero son el Como de la Serie B y el Lecce, además del Cádiz y Alavés de La Liga de España. El elenco italiano intentó seducir al futbolista por intermedio de su entrenador, Cesc Fábregas, quien le asegura minutos y la cercanía con la ciudad de Milán (unos 40 minutos de distancia), lo que no alteraría demasiado su ritmo y calidad de vida. El Lecce también preguntó por el atacante juvenil, pero su propuesta incluye un opción de compra, algo que no convence en las oficinas del Diablo.

En España insisten con repatriar a Luka, quien fue el jugador más joven en debutar en la primera división con 15 años y 219 días. Pero no es el Mallorca el club que pelea por su fichaje. Almería es la opción más concreta por estas horas para Romero: el equipo andaluz está último en La Liga, sin victorias y con 14 derrotas.

Lo que sí parece una decisión tomada es su salida a préstamo desde Milan para que explote su potencial. “La cesión parece la mejor opción para darle los minutos que necesita”, dijo el periodista Francesco Pietrella en Gazzetta.

Según el periodista Matteo Moretto del sitio Relevo, especialista en mercado de pases, el Consejo de Fútbol de Boca está negociando con el Milan y ofreció un préstamo por 12 meses.

Los puntos en favor del equipo argentino es que Luka Romero quiere ponerse la camiseta Azul y Oro, a juzgar por las palabras que su abuelo pronunció públicamente. “Si arreglan las condiciones, seguro va a ser jugador de Boca. Boca necesita un jugador como Luka. La Serie B de Italia está descartada por completo. También tiene una oferta del Alavés, pero Luka tiene posibilidades de venir a jugar a Argentina y él ama Argentina, a nosotros nos quedaría más cerca para verlo”, dijo en diálogo con el medio DSports.

El caso de Luka Romero, quien desde chico se radicó en Mallorca por el trabajo de futbolista de su padre, es otro de los tantos ejemplos de los europibes que nutren a la selección argentina y que fueron adquiridos por clubes poderosos, pero luego cedidos a otras instituciones para que sumen la experiencia necesaria.

Pasó lo mismo con el marplatense Matías Soulé, quien pertenece a la Juventus, pero que llegó a préstamo al Frosinone italiano y ya suma 8 goles en 18 presentaciones. Un caso similar es el de Valentín Carboni, que pertenece al Inter de Milán y está jugando prestado en Monza (13 partidos y 2 goles). Ambos consiguieron foguearse en otros clubes para tener minutos y podría ocurrir lo mismo con Romero. ¿Será en Argentina?