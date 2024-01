Amor, playa y relax: Flor Jazmín Peña en Pinamar tras confirmar su noviazgo

El 2 de enero, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña hicieron público su romance durante la emisión del programa Nadie dice Nada de Luzu TV en Pinamar.

Tras meses de especulaciones y rumores sobre su posible relación sentimental, la pareja que se conoció en 2019 cuando fueron compañeros del Bailando, decidió confirmar oficialmente su noviazgo en directo, marcando así el fin de las conjeturas y el shippeo a su alrededor.

Los antecedentes de esta confirmación se remontan a su participación en el programa de Marcelo Tinelli, donde nació una estrecha amistad que con el tiempo fue objeto de especulación sobre un supuesto vínculo romántico.

A esta narrativa contribuyeron los mismos seguidores, dando lugar al término “OcchiaMin”, una combinación del apellido de Nico Occhiato y el segundo nombre de Flor, que se convirtió en tendencia en redes sociales.

Durante las celebraciones de fin de año, aumentaron los indicios de una relación cuando Peña se unió a la familia Occhiato en Pinamar, y ambos compartieron en redes sociales distintas imágenes íntimas y jocosas que parecían señalar un romance en curso.

Un par de días más tarde, el mencionado programa que comparten fue el escenario escogido por Nico para aclarar la situación, exponiendo sus sentimientos en vivo. “Para no darle vueltas a la situación, porque después nos sacan fotos, y parece que somos…”, expresó el conductor, a lo cual Peña interrumpió con humor, “Que somos boludos”, reconociendo así la relación de manera abierta frente a su audiencia, al poner fin a la ola de rumores.

Luego de un segundo de silencio, llegaría la palabra que todos querían escuchar. “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, dijo Occhiato y todos fueron gritos y aplausos de felicidad. “Lo dije”, agregó el conductor, de lentes oscuros y sonrisa inmensa. “Voy a llorar”, acotó Flor a su lado, buscando sin demasiado éxito encontrar las palabras para la situación. “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”, señaló con la voz entrecortada. Y ya no hubo más palabras. Primero, se tomaron de la mano y enseguida, se dieron el beso que esperaban todos sus seguidores.

Así, tras la confirmación en medio de un movido verano, que los mantiene ocupados con trabajo, compromisos, programas y eventos, la pareja busca todo tipo de momentos para vivir a pleno su romance. Fue así que durante su estadía en Pinamar los influencers aprovecharon los días de sol y playa para disfrutar, la cual inmortalizaron con una serie de imágenes.

Frente al espejo, ambos sonreían y se abrazaban, mientras Occhiato tomaba a su pareja de la cintura. Al mismo tiempo se veía cómo el perro del conductor saltaba sobre la joven y le ponía sus patas delanteras en el pecho, causando la risa de Peña. Así llegaría la primera imagen juntos, el sello que corroboró la relación, que siguió en un viaje relámpago a Punta del Este para participar de un evento.

En medio de ese contexto, la bailarina hizo un repaso de estos días agitados a través de una serie de fotografías publicadas en su perfil de Instagram, en la que cuenta con más de 2 millones de seguidores. Allí se la vio recostada en una mesa disfrutando un trago, luciendo una pollera corta y unas botas marrones.