Silvina Escudero en Punta del Este: tardes al sol, transparencias y mucho amor

Silvina Escudero vivió los últimos días un tiempo de descanso en Punta del Este junto con su marido, Federico, un hombre que se mantiene alejado del perfil mediático y al que es común verlo lejos de los flashes de las cámaras. Sin embargo, estos días se mostraron juntos, caminando de la mano, paseando por la playa y besándose en la arena.

La actriz y bailarina, que había pasado por una cirugía abdominal a mediados de 2023 ya se encuentra renovada por completo. “Me tienen que sacar unos quistes que encontraron y que se venían estudiando. Y bueno, ahora los médicos decidieron que hay que hacerlo”, explicó Escudero en ese entonces sobre la intervención quirúrgica. Ahora, meses después, se dejó ver en buen estado durante los primeros días de enero, tras un período de cuidados y reposo que la mantuvo alejada de sus actividades habituales, incluida la práctica de deportes.

Pese a no detallar el motivo exacto del procedimiento, la bailarina relató haber utilizado una faja abdominal y haber suspendido el ejercicio, la exposición al sol y otras actividades físicas. Aseguró sentirse mucho mejor y agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores a través de publicaciones en su cuenta de Instagram, destacando las dificultades para mantener una presencia constante en la red social durante su convalecencia.

En este contexto, Silvina se reencontró con su hermana Vanina, quien reside en Uruguay con su esposo Álvaro Navia y sus hijos. Ambas hermanas dejaron en sus redes indicios sobre futuros proyectos conjuntos con frases como “Se vienen cosas juntas” y “Últimos días de descanso y nos preparamos para todo lo que se viene juntas”, generando expectativa sobre sus próximas iniciativas. m Silvina remarcó la importancia de cultivar relaciones personales saludables y de recibir apoyo durante los tiempos difíciles, reflexión que resonó con su audiencia seguidora. Ambas hermanas Escudero parecen enrumbarse hacia nuevos horizontes profesionales en colaboración, dejando atrás los momentos difíciles y mirando adelante hacia nuevas oportunidades.

Para los días de playa, Silvina eligió una musculosa blanca con una frase en letras negras en que advertía que no es una persona madrugadora, además de un pantalón semitransparente en tonos oscuros, mientras que él lucía una musculosa negra y un short rojo, además de ser el encargado de llevar los bolsos. Así llegó la pareja a la playa para disfrutar la última jornada antes de su regreso a Buenos Aires.

Tras esa llegada, la bailarina se quitó la remera para dejar a la vista la parte de arriba de una bikini plateada, mientras él se quitó la musculosa y ambos de la mano comenzaron a caminar y a besarse en la arena. Luego vendría un tiempo de charlas y mates recostados en una lona. Si hay algo que siempre quiso Silvina Escudero fue casarse con todas las tradiciones de una boda. Según ella, se autodefine como Susanita, en alusión al personaje de Mafalda que solo deseaba casarse y tener hijos. Y parte de su sueño se cumplió a fines de agosto de 2022 cuando pasó por el Registro Civil con Federico para sellar su unión, tras compartir cinco años juntos. Sin embargo, la pareja vivió un impasse a fines del 2020. Finalmente, se reconciliaron y durante sus vacaciones en Europa, el comerciante le pidió matrimonio.

“Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, detallaría ella. Situaciones pasadas y un presente inmejorable que se pudo apreciar a orillas del mar.