L-Gante en Mar del Plata: «Quiero cantar con el Indio y el Pity»

El cantante y compositor L-Gante, figura central de la Cumbia 420 que en la noche del pasado miércoles se presentó ante una multitud en el balneario 13 Ibiza de Punta Mogotes, en Mar del Plata, aseguró que sueña con poder colaborar en un tema «con el Indio Solari o con Pity Álvarez».

“Me encantaría algún día poder cantar aunque sea una canción con el Indio Solari o con Pity Álvarez porque para mí son dos grosos”, confesó en charla con Télam Elián Valenzuela, nombre real del artista urbano.

En una entrevista en una de las carpas del balneario donde actuó, L-Gante contó que “la idea de venir a Mar del Plata es una forma de alegrarle el día a la gente, que te sigue o no, pero que siempre está y eso es un verdadero disfrute”.

Tras cantar durante un par de horas, el cierre musical de la velada corrió por cuenta del Dj Luciano Troncoso con su repertorio de guaracha.

El paso del artista cumbiero nacido hace 23 años en la localidad bonaerense de General Rodríguez por la costa argentina continuará el sábado en la playa “Elena Beach” camino a Miramar.

“Me vine a pasar unos días en familia y con amigos mientras canto para la gente”, contó.

Entre estas actuaciones L-Gante organizó junto a la productora Urban Roosters (propietaria de la liga Freestyle Master Series o FMS) el concurso La Voz del Barrio, una nueva doble competencia que busca dar exposición a nuevos artistas en las disciplinas de batallas de freestyle y batalla de canciones.

“Recorro lugares donde la gente no tiene para pagar una entrada como pueden ser González Catán, la Villa 31 o Fuerte Apache”, relató el artista sobre su rol de embajador de la competencia, que también tuvo un paso por Villa La Cariño de Mar del Plata hace unos días y que procura darle oportunidades de sobresalir a jóvenes de barrios vulnerables.

Luego, anunció, «estaré en los carnavales de Gualeguaychú, Salta, Jujuy, Chile, Paraguay, Uruguay, México y en el próximo verano europeo por distintas partes que aún no están definidas”.

A tono con su discurso público, el intérprete también cultor del RKT, aconsejó a la juventud que quiere hacer música “que encare para el frente; que lo hagan, que no duden, que rompan todos los miedos y cumplan sus sueños con perseverancia”.

En el mismo sentido, L-Gante postuló: “Todos los días un granito de arena suma para llegar a ser lo que uno quiere”.