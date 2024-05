Convocan a usuarios de la energía eléctrica a inscribirse en el Sistema de Segmentación Energética

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, convocaron a los usuarios de energía eléctrica, clientes de REFSA de toda la provincia, “a inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), ingresando al link https://www.argentina.gob.ar/subsidios o en su defecto, podrán concurrir personalmente a la Sede del Organismo de la Constitución ubicado en calle Padre Patiño Nº 831 de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas, munidos de una factura de servicio y DNI del titular de la misma”, toda vez que, de esta manera, se podrá determinar si al solicitante le corresponde o no un subsidio nacional.

Explicaron que para recibir asesoramiento sobre este tema y otros, los antes citados podrán también contactarse a través de los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.

El defensor del pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, señaló que las facturas de energía eléctrica están llegando con montos que la gente no puede pagar y esto es consecuencia de las resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía del Gobierno Nacional, que han incrementado desmesuradamente el precio de la potencia, generación y del transporte en este servicio público esencial.

Asimismo, el Funcionario provincial, resaltó la importancia de registrarse con la categoría correspondiente en el -Sistema de Segmentación Energética- que se encuentra aún vigente, donde los usuarios que tienen los ingresos más altos son los N1 (pagan costo pleno de las tarifas y no reciben ningún subsidio), los N2 (reciben subsidios, con máximos de consumo) son los de ingresos más bajos y los N3 ingresos intermedios (reciben subsidios parciales, con máximos de consumo), “entonces a quienes no se anotaron en el sistema, el Gobierno Nacional los toma como personas de ingresos altos, N1 y pagan una tarifa plena”.

Aclaró para todos aquellos que se inscriban ahora, que es probable que en la próxima factura aún continúen como N1 y recién puedan ver un cambio en la factura siguiente. Por otro lado, indicó que, son requisitos básicos para tener el subsidio, para los usuarios N2, tener ingresos mensuales inferiores a $773.385,10 esto es, (1 Canasta Básica Total para un hogar tipo 2 según INDEC), destacando que las personas que ya están registradas no tienen que volver a realizar el trámite y recordando que, el Gobierno Nacional retiró por completo los subsidios a todos los usuarios comerciales e industriales.

Por último, añadió que, “el Capítulo Energético de la Ley Bases, contiene denuncias a la defensa del interés público que superan los alcances de las privatizaciones de los años 90” y siendo que la Cámara Baja aprobó el mismo sin debate, hemos reclamado a los Senadores, la no aprobación del mismo, pues de quedar vigente significó el retiro definitivo del Estado en su rol de regulador, facilitando la libre fijación de precios por parte de las corporaciones empresarias nacionales y extranjeras, exponiendo a los usuarios a pagar precios internacionales o dolarizados, con salarios en pesos, totalmente devaluados.