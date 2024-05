Se viene un fin de semana recargado en el Centro Cultural La Mandinga

De viernes a domingo, la agenda del Centro Cultural “La Mandinga” no da respiro: stand up, teatro y títeres para todas las edades son las atractivas propuestas para este fin de semana.

El viernes 10 de mayo a las 21, arranca el Segundo Festival de Stand Up organizado por el grupo Sobredosis de Stand Up, que ya hace tiempo está haciendo escuela en este rubro artístico que tiene al humor como protagonista. En esta ocasión cuatro comediantes locales compartirán escenario con un invitado de lujo que llega de Paraguay: “Jugo de Mango”.

Historias desopilantes, anécdotas increíbles, y sus particulares visiones de la vida expondrán al público Horacio Balassi, Eze Sosa, Cili y Eugenio Garay. Las entradas anticipadas se consiguen vía WhatsApp al número 3704-092924.

El sábado 11 de mayo, a las 21, llega nuevamente a Formosa, la multipremiada obra “El Cosmonauta Agrícola”, del grupo “La Fábrica de Artes”, de Resistencia (Chaco). Este espectáculo dirigido por Guillermo Elordi- de tinte campestre- combina melodrama, humor absurdo, filosofía y ciencia ficción a partir de un original texto de René de Obaldía, que logra una actualidad sorprendente a sesenta años de su estreno.

El día de la función en boletería se puede comprar una entrada por cuatro mil pesos o bien dos al precio promocional de siete mil pesos.

El domingo 12 de mayo llega con dos propuestas. La primera es para las infancias y toda la familia, con entradas a la gorra. A las 17.30 tendrá su función la obra de títeres “La Era del Plástico”. El grupo cordobés Mate de Luna propone la temática de la contaminación del medio ambiente por el plástico desechado y la falta de separación de residuos. Planteando, en primer lugar la separación de los residuos para no generar “basura”, y en segundo lugar, una solución inmediata a esta problemática como es la reducción, la reutilización y el reciclaje del plástico. En esta obra encontrarán respuestas para no contaminar y cuidar el medio dónde vivimos, junto a los eco guardianes y un Súper héroe llamado Súper Desechín.

Finalmente, a las 20.30, se presentará “Guerra contra el Olvido” del grupo Kajay Teatro. Se trata de la obra ganadora de la Fiesta del Teatro Formosa 2023, bajo la autoría y dirección de Marcela Del Turco.

A un valor de tres mil pesos, las entradas se consiguen a través del WhatsApp 3704-890602.

Durante todo el finde, las propuestas artísticas estarán acompañadas por la feria de emprendimientos: la FeriaCita, además de las exquisiteces que ofrece la Cantina de Colombina.