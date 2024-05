La diputada Neme denunció penalmente a Insfrán, Gonzalez, Arroyo y Vera por espionaje

Días atrás, la diputada provincial Gabriela Neme presentó ante la Fiscalía de Turno una denuncia por “acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor material e ideológico” y “abuso de autoridad” contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el ministro de Gobierno, Seguridad, Trabajo y Justicia Jorge Gonzalez, el jefe de la Policía de Formosa Comisario General Walter Arroyo y el jefe del Departamento Secretaria General de la Policía de Formosa Comisario Inspector Carlos Vera.

El hecho

En su denuncia, la legisladora relató que el 4 de este mes, cuando se encontraba recorriendo las calles del barrio Lote 111, dirigiéndose a la casa de un vecino a compartir una comida, desde su ingreso al barrio comenzó a ser seguida por una moto, un patrullero y una camioneta particular, motivo por el cual empezó a dar vueltas principalmente para ponerlos en evidencia. Después de varias vueltas observó a la camioneta Toyota Pick – up, Hillux 4×4, por lo cual dio vueltas hasta encontrarse frente a frente, en ese momento procedió a bajarse de la camioneta y le pidió que se bajen “para contarles qué estaba haciendo en el barrio y que dejen de seguirme” y aclaró que dicho vehículo tiene un polarizado de los prohibidos por la ley y que no se observa quienes iban dentro ni cuantas personas.

“Una vez que bajo de mi vehículo, la camioneta de Informaciones procedió a retroceder, momento donde me percato de encender mi teléfono celular y grabar un video. Una vez que terminé de grabar observé que la camioneta se quedó detenida a unos 200 metros, motivo por lo que decidí subirme al vehículo y colocar el celular en el porta celular y empezar a transmitir en vivo, por seguridad mía y para que todos sean testigos de lo que estaba ocurriendo”, agregó.

También dejó en claro que todo lo sucedido lo comunicó en las redes con el texto: “No es Venezuela, es Formosa”. “La Policía de Informaciones de Insfrán me sigue acosando, temo constantemente por la seguridad de mis colaboradores porque la persecución es realizada por parte del mismo gobierno, los que se suponen que nos protegen nos amenazan”, sostuvo.

Seguidamente indicó que la gravedad institucional no terminó allí, puesto que al día siguiente la Policía de Formosa compartió un parte oficial, en sus portales y que es remitida a todos los medios de comunicación de la provincia con el título: “Ante la difusión maliciosa de la diputada Neme de un video en redes sociales la Policía aclara” y “en un extenso comunicado en uno de los párrafos, reconocen la existencia de policías de informaciones o investigaciones ‘para satisfacer la demanda comunitaria’”.

“Este hecho que no es aislado, también fue denunciado por mi parte en una situación similar con una camioneta Toyota blanca, que me siguiera y hostigara el 12 de marzo de este años 2024 en la localidad de Ingeniero Juárez y que luego se resguardara dentro de la comisaria de esa localidad”, lamentó.

Violación a la Ley de

Inteligencia Nacional 25.520

Neme aseguró que de solo leer el parte citado surge que la Policía tiene la certeza de que yo manejaba la camioneta de mi propiedad, es decir: “se utilizó información adquirida con inteligencia, no pueden cumplir funciones policiales, y en mismo informe ratifica la causa de la existencia de policías de civil, y puntualmente está expresamente prohibido producir inteligencia por opinión política”.

También hizo extensiva la denuncia por cuanto su teléfono celular se encuentra intervenido ilegalmente “para escucha telefónica, violando lo establecido en el art. 5 de la mencionada Ley hecho que ya fuera denunciado ante este Juzgado federal en anterior presentación judicial”.

“Temo por mi vida”

“Estas prácticas ilegales, son preocupantes, al decir que hoy temo por mi vida y seguridad, como la de mi equipo y mi propia familia, y conforme numerosos antecedentes ya denunciados con anterioridad que obran todos en mis redes sociales y han sido públicas, como motivado numerosas denuncias en fuero federal y provincial, sin respuesta alguna y demuestran que la continuidad y sistematicidad de estas acciones las aleja de prácticas individuales para transformarlas en prácticas institucionales avaladas por quienes tienen capacidad de decisión, personas a las cuales hoy denuncio a través de la presente”, señaló la diputada provincial en otro tramo de la presentación.

Medida cautelar de

protección de persona

Finalmente, ante la gravedad de los hechos, Neme solicitó que “se disponga una medida cautelar de protección de persona sobre mi persona, equipo y familia, a los efectos de evitar tener que lamentar una tragedia que nos ponga en riesgo, teniendo como peligro en la demora la manifiesta impunidad que en el ámbito de la provincia se maneja la policía local”.