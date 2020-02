Lote 4: vecinos denuncian que la calle Santa Fe fue cerrada y piden explicaciones a funcionarios

Compartir

Vecinos del barrio Lote 4 de esta ciudad expresaron su malestar porque la calle Santa Fe fue cerrada y ellos aseguran que la responsable de esto sería una empresa privada que empezó a construir una muralla ya que sería un terreno privado. La indignación de los pobladores radica en que se están quedando sin la única salida que tenían hacia la avenida Napoleón Uriburu. Manifestaron además que pese a los diversos reclamos que realizaron, no obtuvieron respuestas por parte de las autoridades sobre porqué ocurrió esto.

«Nos encontramos un día con que la calle Santa Fe se cerró, empezaron a hacer una muralla ahí y la gente ya no tiene más salida, era la única que teníamos al menos para salir caminando por la calle Santa Fe para salir a la Napoleón Uriburu, ahora quedó una sola salida que es la calle Entre Ríos pero es muy peligrosa, la gente mayor camina por ahí pero ya no toman el colectivo, salen a la Napoleón y ya están en el centro prácticamente, el motivo del cerramiento de la calle queremos saber cuál es y llamamos a los concejales, a la Municipalidad para que nos explique cuál es el motivo de cortar, nos dejaron sin calle», dijo.

Asimismo contó que «yo hace 46 años vivo acá y esta calle cuando vine ya existía, era la única salida por eso nos extrañó que hayan cerrado la calle siendo que la gente va por ahí caminando, nadie nos explica nada, vamos a quedar con una sola calle que es la Entre Ríos».

Contó además que «ahí hay una planta de gas y detrás de ese mismo lugar está cortada la calle Santa Fe, necesitamos saber los motivos de esto, estaba caminando por la calle para ir hacia el centro y de repente me encontré con parte de una muralla, queremos saber la razón de todo esto».

«No sabemos porqué hicieron lo que hicieron, dicen que es una empresa privada la que hizo eso pero cómo puede ser que lo hagan si hace más de 40 años era la única salida nuestra, cómo puede ser que vengan y cierren la calle como si nada, nos enteramos que la calle de esa parte era un lote privado y yo creo que la Municipalidad debe venir a ver las razones de esto, deberían hacer una nueva calle porque es muy peligrosa la calle Entre Ríos, por ahí circula de todo; camiones, autos particulares, motos, bicicletas y después los chicos van a empezar las clases y van por ahí , no queremos que el día que haya un accidente hagan algo con esto por eso estamos preocupados de cuál fue la razón para hacer esto».

Además recordó que hace un tiempo había gente inundada que se ubicó al borde de la Laguna de los Indios y fue trasladada del lugar justamente por el peligro que representaba su presencia allí. «Ellos fueron trasladados porque estaban en la calle, vinieron y se ubicaron al borde de la calle, incluso cuando estaban esas casas había un lugar como para salir caminando, una calle más chica, pero la cortaron después de que sacaron a toda esa gente, lo que queremos saber es cuál es la razón de lo que hicieron».

También reconoció que tienen varios problemas cada vez que llueve porque la laguna Los Indios no filtra el agua y quedan inundados, «hasta ahora tenemos ese problema y lo vamos a seguir teniendo porque esa laguna en vez de tenerla bien limpia nadie se acuerda, recién cuando estamos inundados van a limpiar, pensamos cómo no van a tener para poder limpiar eso, Lote 4 es grande y yo no sé cuáles son las razones, acá limpiamos calles, hacemos de todo y estamos preocupados por todo esto, más ahora que nos enteramos que cortaron la calle».

«Lo que más lamentamos es que cera la segunda alternativa para salir de acá, después no hay más. Nosotros llamamos a las autoridades y no nos dicen nada», denunció el poblador.

«Sería bueno que los políticos aparezcan por acá y conversen con nosotros, ellos aparecen solo en épocas de elecciones, siempre fue así pero ahora necesitamos que vengan a explicarnos los motivos de esto y qué solución nos dan para tener una alternativa de salida del barrio, es muy peligrosa la calle Entre Ríos sobre todo por el tránsito y así no podemos estar», lamentó el vecino.

Cabe señalar que habría que recurrir a los planos de la ciudad y observar si esa zona de la arteria pertenece a un predio privado (lo que les permitiría a los propietarios construir sin problemas), o efectivamente se trata de una calle.