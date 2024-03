Luis Caputo defendió la importación de alimentos: «Hay precios que no pueden estar ahí»

El ministro de Economía Luis Caputo defendió la medida de apertura de productos de la canasta básica que anunció este martes el Gobierno nacional para intentar compensar los precios en las góndolas de los supermercados. “Hay precios que no pueden estar ahí, es un empujoncito para que empiecen a bajar”, dijo el funcionario.

El jefe del Palacio de Hacienda, en una charla ante empresarios en AmCham Summit, consideró que la reunión con la industria de consumo masivo y supermercados “fue muy buena” y que “reconocieron” que habían establecido precios con un escenario cambiario de dólar “a 2.000 o 3.000 pesos”. “Hay precios que no pueden estar ahí”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

“Es importante también para la gente. Imagínense que alguien que llega rascando a fin de mes, le sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento, de góndolas y las cosas salen 50% más que en Estados Unidos, se van a preguntar: ¿Este es el modelo? No estamos pidiendo una baja, pero que reflejen más o menos las condiciones que estamos viviendo. Hay que dar un empujoncito para que puedan negociar con los productores, forzar la competencia. Este momento lo amerita. La gente está haciendo un esfuerzo y si los precios no reflejan un nivel razonable, no está bueno. No es en todos los productos sino canasta básica”, dijo Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda disertó en una entrevista con el presidente de AmCham Facundo Gómez Minujín durante la cumbre que celebró esa entidad, este martes en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

En el Summit participaron el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, el juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, un grupo de gobernadores y diputados nacionales y el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología Alejandro Cosentino.

El jefe del equipo económico dijo que espera tener una inflación de un dígito mensual a mediados de año, pero que ya con el ritmo que trae marzo, “sin el efecto de arrastre ya estamos en ese dígito”, mencionó. En ese sentido, minutos antes del IPC de febrero, que marcó un 13,2%, lo que implica una desaceleración respecto al 20,6% de enero, defendió la marcha de la política económica en estos tres meses de gestión.

“Los primeros tres meses han sorprendido a la gran mayoría por los resultados positivos. En general todo el mundo o la media de los economistas esperaba un escenario bastante más disruptivo. Muchos esperaban hiperinflación o dólar de $2.000 o $3.000 hasta $8.000. Nadie esperaba que se pudiera reconstituir el balance del Banco Central tan rápido”, mencionó el ministro de Economía.

“Muy poca gente creía que el presidente (Javier Milei) hablaba en serio cuando decía que iba a décifit cero. Muchos apelaban al Teorema de Baglini. El mandato desde el minuto uno fue déficit cero cuidando a los más vulnerables. La expectativa era un éxito si llegábamos a eso a fin de mandato, muchos pensaban que tampoco llegábamos en el primer año. Por eso fue una sorpresa para muchos”, dijo Caputo.

“Algunos le quieren sacar algo de mérito al ajuste, pero fue un éxito. Se redujo el déficit cuasifiscal en otros 5 puntos del PBI. La base monetaria tuvo una contracción del 38% y la base amplia, de un 30 por ciento. Se compraron más de 9.000 millones en el Banco Central. No hay financiamiento por déficit. Con la tasa real en estos niveles la contracción de la base fue muy fuerte también. Mucha de esta compra de dólares, el BCRA inyecta pesos pero fue compensada por el Bopreal para absorber pesos y solucionar el problema comercial heredado de la deuda de los importadores. Han sido unos muy buenos tres primeros meses para el desastre que se había heredado”, concluyó.