Macri descargó su bronca contra Larreta en una reunión virtual de la mesa política del PRO

El expresidente Mauricio Macri descargó su bronca contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una reunión de la mesa política del PRO realizada por Zoom, de la que no participó el alcalde porteño, y en la cual el exmandatario reiteró su disconformidad por la decisión del jefe de Gobierno de que en la ciudad de Buenos Aires se vote con boleta única electrónica.

Macri, según relataron fuentes que participaron de la reunión -convocada de urgencia- cuestionó en duros términos a Larreta por la decisión de haber definido que los porteños voten autoridades porteñas a través de boleta única y no a través de la boleta tradicional o sábana, tal como pretendían el propio Macri y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Del encuentro de esta mañana participaron Macri, Bullrich, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado y Fernando De Andreis.

Por el larretismo, en tanto, fueron de la partida Eduardo Machiavelli y Diego Santilli, el candidato de Larreta para la gobernación bonaerense.

Machiavelli, en defensa del jefe de Gobierno, esgrimió que la decisión de Larreta se basó en el código electoral, tal como afirmó el propio Larreta esta mañana.

Macri, visiblemente ofuscado -según las fuentes- le dijo que no se trata de una decisión formal, sino política, y protestó porque Larreta no la consultó con el resto del partido.

El encuentro duró una hora y cuarto y, a diferencia de otras veces, Bullrich no llevó la voz cantante, sino que los más enojados fueron el propio Macri y Vidal.

«Mauricio expresó su enojo, su desilusión, siente que le mintieron. Dijeron que la decisión no estaba tomada cuando el video Larreta lo había grabado muchos días antes», indicó a esta agencia uno de los participantes del encuentro.

Se refería al video en el cual el jefe de Gobierno anunció el día y la forma en que los porteños votarán sus candidatos locales, difundido ayer al mediodía.

«Mauricio lamenta muchísimo que se haya tomado esta decisión sin una consulta política a la mesa del partido», dijeron las fuentes consultadas por esta agencia, quienes agregaron que «el hecho de que circunstancialmente Horacio (Rodríguez Larreta) tenga la lapicera no lo exime de consultar este tipo de decisiones».

Los miembros de la mesa política del PRO quedaron en reunirse en los próximos días, esta vez de manera presencial, para seguir debatiendo esta cuestión.

Larreta defendió su decisión de convocar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires en forma concurrente con las nacionales -mismas fechas pero con sistema de votación diferente- al insistir con que lo que hizo fue «cumplir con la ley», y remarcó que «la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio (JxC) está más garantizada que nunca».

«En la Ciudad el Código Electoral es claro: fue modificado en 2018 y está vigente desde 2020, y dice que se vota con boleta única, es lo que dice la ley», afirmó Larreta, quien indicó que, de acuerdo con esa normativa, entonces, lo que restaba definir era si ese instrumento iba a ser «papel o electrónico».

«Uno puede decidir el instrumento, si es de papel o electrónica, pero la única decisión que tomé es cumplir con la ley», aseveró el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial en el marco de un acto que encabezó esta mañana en el Cuartel de Bomberos II «Patricios», ubicado en la avenida Caseros 2849.

Relacionado