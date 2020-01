Malestar en el fútbol argentino por la designación de Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA

Compartir

El nombramiento de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA cayó como un baldazo de agua fría en el fútbol argentino, que reaccionó con sorpresa y críticas a la decisión de la entidad que rige los destinos del deporte a nivel mundial.

Tres dirigentes de peso, como los presidentes de River, Boca y San Lorenzo –Rodolfo D’Onofrio, Jorge Amor Ameal y Marcelo Tinelli–, consideraron “lamentable” la llegada de Macri a la FIFA.

“Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, mas de 50% de pobreza… enemigo de las sociedades civiles en el fútbol… y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación FIFA”, fue el mensaje del máximo dirigente “millonario” en las redes sociales.

Por su parte, Ameal recordó que la AFA está adherida a la FIFA, por lo que tendría que haber existido una consulta de Gianni Infantino a Claudio “Chiqui” Tapia. “No estoy de acuerdo para nada con su nombramiento”, opinó el presidente xeneize.

En tanto, Tinelli escribió: “Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la mierda”, hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol».

En cuanto a las entidades que conducen el fútbol local, la primera en expresarse fue la Superliga, que dio cuenta de su “preocupación por la reciente designación de Macri” y recordó que el organismo que presidirá el ex mandatario tiene como objetivo “contribuir a la promoción de un cambio social positivo”.

Poco después, la AFA, dio a conocer un comunicado remarcando su sorpresa por el nombramiento del ex jefe de Estado en la FIFA, que fue “ajeno a la voluntad de la Asociación del Fútbol Argentino”, al tiempo que lo consideró “inapropiado”.

Dirigentes y representantes de diferentes clubes se expresaron en el mismo sentido en las redes sociales. Nicolás Russo, presidente de Lanús, Eduardo Spinosa, ex titular de Banfield, Daniel Pandolfi, presidente de Ferro, Christian Sterli (Quilmes) y César Martucci, ex dirigente de Boca, se sumaron a las críticas, entre otros. También Daniel Osvaldo, el delantero de Banfield. Y Pablo Moyano, vice de Independiente. «Que la FIFA lo haya designado es un baldazo de agua fría. Deberían haber consultado con la AFA. Lamentablemente la FIFA no ha cambiado nada y siguen mandando 2 o 3 países poderosos”, señaló, dijo en diálogo con Radio Con Vos.

El nombramiento

La noticia que tanto revuelo causó en el fútbol argentino se conoció ayer por la mañana a través de un comunicado del organismo que conduce Infantino. «Es un grandísimo placer y todo un honor poder anunciar que Mauricio Macri asumirá este cargo al frente de la Fundación FIFA”, sostuvo el dirigente suizo.

El mandamás de la entidad que rige el fútbol mundial consideró que el ex mandatario “tiene el perfil ideal para liderar este proyecto, que quiere poner el fútbol al servicio de la sociedad”.

«A través de su experiencia como líder de una gran nación conoce el rol central que tiene la educación para el futuro de nuestras sociedades y, como dirigente de uno de los clubes de fútbol de mayor éxito, sabe la fuerza y la pasión únicas que genera nuestro deporte. Su experiencia y visión de futuro permitirán, sin duda, que nuestra fundación intensifique su labor y amplíe su ámbito de acción para contribuir a mejoras sociales en todo el mundo”, añadió el helvético.

Tras conocerse la novedad, Macri agradeció y dijo que es “un honor y una satisfacción enorme” el haber sido elegido para encabezar la Fundación FIFA.

En ese sentido, agradeció la “muestra de confianza” de Infantino por darle “la oportunidad de combinar” sus “tres pasiones: la educación, el fútbol y trabajar por los jóvenes, para que tengan un mejor futuro”.

La cercanía de Macri con Infantino no es nueva. Una de sus últimas actividades como presidente fue reunirse con el suizo: el encuentro se llevó a cabo a comienzos de diciembre en Madrid, a donde el líder del PRO había viajado para participar de la Cumbre sobre Cambio Climático.

Días después de dejar la presidencia, Macri fue invitado por Infantino a Qatar para ver la final de clubes. El ex presidente de Boca fue acompañado por su esposa, Juliana Awada.