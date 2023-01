Marcelo Bielsa se reunió con los dueños de Everton, pero su regreso a la dirección técnica se demora

El rosarino viajó a Inglaterra esta semana, aunque no llegó a un acuerdo con las autoridades del club que marcha en las últimas posiciones de la Premier League

El regreso de Marcelo Bielsa a la dirección técnica es un tema que siempre genera interés, luego de su gran ciclo en Leeds, donde dejó una huella imborrable. Y desde su salida, hace casi un año, los rumores lo vincularon con distintos clubes y selecciones, desde Athletic de Bilbao (con el que llegó a tener un preacuerdo) hasta México, de la que se fue Gerardo Martino luego del Mundial. En estos días se supo que el entrenador de 67 años llegó a Inglaterra, con la firme posibilidad de regresar a la Premier League. Everton es el club que lo llamó para ofrecerle el puesto que recientemente dejó Frank Lampard en medio de la crisis que vive el equipo.

Everton está peleando para no descender. Se posiciona 19° -solo por delante de Southampton- y una suma de 15 puntos producto de tres victorias, seis empates y 11 derrotas. Luego de casi un año al mando, Lampard no pudo encaminar al equipo y fue desvinculado. Entonces, la figura de Bielsa tomó protagonismo: fue la prioridad de los dueños del club, encabezados por Farhad Moshiri, un empresario británico-iraní.

Bielsa arribó ayer a Heathrow, el principal aeropuerto de Londres, según informó el diario inglés Dailymail. El rosarino llegó con una idea clara: fiel a su proyecto a largo plazo, el DT argentino no se sentía a gusto tomando la responsabilidad de dirigir al equipo a 18 fechas del final y en la posición en la que se encuentra. Según replica la prensa inglesa, en la reunión mantenida con las autoridades de Everton, Bielsa planteó empezar dirigiendo a la categoría Sub 21 (la que sigue al primer equipo) y recién tomar el mando del conjunto principal en el verano europeo, una vez terminada la temporada. En ese diagrama, su rol inicial iba a estar enfocado en el seguimiento de jugadores, estar en el “detrás de escena”. Tomar el pulso del club, histórico rival de Liverpool (sus estadios son próximos), antes de tomar el control principal: esa era su intención.

Ante ese escenario, la respuesta de los propietarios del club fue negativa, ya que deberían contratar un técnico interino antes de que asuma Bielsa, y no es lo que estaban dispuestos a realizar. En esta situación de emergencia, Everton prioriza contratar un entrenador que se haga cargo del equipo inmediatamente, con el objetivo clara de evitar el descenso. El ex entrenador de Burnley, Sean Dyche, ahora está en la primera posición para el puesto, ya que también ocupó un lugar destacado en la lista de candidatos de la junta. Luego de una pésima racha de resultados, los seguidores encendieron el tablero y realizaron una sentada de protesta después de su último partido en casa contra Southampton.

Bielsa sigue siendo un emblema en Leeds, club al que llegó en julio 2018 y al que dirigió en 170 encuentros y alcanzó el ascenso a la Premier League en su segunda temporada. Fue una época de resurrección para el club, que estaba hundido en la segunda división y volvió a ponerse de pie con el rosarino como jefe. La experiencia terminó cuando los dueños decidieron despedirlo en medio de una crisis de resultados, ya en la Premier League. Pero su legado permanece allí, intacto.

El viejo conflicto entre Bielsa y

el Marsella sigue sin resolverse

Un tribunal de Marsella que decide sobre conflictos laborales aplazó la toma de decisión, que se esperaba para este viernes, sobre los tres millones de euros (3,25 millones de dólares) que Marcelo Bielsa reclama a uno de sus antiguos clubes, el Olympique de Marsella, comunicó el abogado del entrenador argentino. Después de una primera temporada en el Marsella (1ª división francesa) en el curso 2014-2015 que le convirtió en ídolo para la hinchada del equipo, Bielsa dimitió por sorpresa el 8 de agosto de 2015, justo después del primer partido liguero de la temporada 2015-2016. Bielsa justificó entonces esa decisión por un desacuerdo con la dirección del club respecto a su contrato.

En septiembre de 2022 había acudido a los tribunales contra el Olympique de Marsella. Sus abogados, Benjamin Cabagno y Arnaud Ibañez, denunciaron entonces “una falta” y una “estrategia desleal” del club de fútbol en la gestión del contrato laboral de Bielsa. Según los representantes del entrenador, no se respetó un acuerdo con el entonces presidente del club, Vincent Labrune, sobre un aumento de un 25% del salario de Bielsa entre su primera y segunda temporada en la entidad. El Marsella pidió por su parte al tribunal que no se satisfaga la reclamación de Bielsa. Según el abogado Arnaud Ibañez, el asunto será analizado de nuevo el 28 de marzo ante un juez profesional de Marsella.