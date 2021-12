Marcelo Gallardo confirmó que continúa un año más en River

Compartir

La decisión que todos los hinchas de River estaban esperando, por fin, llegó: Marcelo Gallardo continuará al menos un año más como entrenador del plantel profesional, de acuerdo a lo que confirmó el propio técnico este miércoles en una conferencia de prensa que brindó en el complejo deportivo del club en Ezeiza.

«Elijo seguir estando», expresó Gallardo. «Merezco seguir estando un año más», expresó Gallardo para explicar su continuidad. «No quería seguir demorando esto. Ya lo había decidido y necesitaba comunicarlo. Recién anoche lo medité y hoy a la mañana se lo comuniqué a Enzo Francescoli, a Jorge Brito, al plantel y al cuerpo técnico y por eso sentía que lo tenía que comunicar hoy para no seguir generando una expectativa mayor a lo que ya se había generado», explicó el entrenador, visiblemente nervioso, como aliviado.

La expectativa por la palabra de Gallardo era enorme porque el técnico no había dado indicios sobre si se iba a quedar o no, toda una costumbre desde que empezó a renovar año a año sus vínculos en el club. Además, la oferta desde la Uruguay para hacerse cargo de la selección celeste y la eventual propuesta de Flamengo para ser el sucesor de Renato Gaúcho aportaban para generar incertidumbre. Por eso, el propio DT se encargó de despejar todas las dudas. Primero le comunicó la decisión a sus jugadores y luego, ante la prensa, dio la noticias que los hinchas esperaban, justo un día antes del anunciado festejo en el Monumental por el tercer aniversario de la final de la Copa Libertadores ganada a Boca en Madrid en 2018. Para que la celebración sea completa.

El propio Gallardo dejó en claro que no quería opacar los festejos del jueves y que por eso adelantó su decisión, para que los hinchas no vivieran con incertidumbre ese momento especial.

Además, el Muñeco dejó en claro que hace unos días estaba más seguro de marcharse que de quedarse, pero que la situación se fue modificando con el correr de los días. «Después del partido con Racing (n.d.r: cuando River ganó la Liga Profesional), quizás hubiera agarrado a Benjamín y me hubiera ido a mi casa. Y con eso habría terminado en paz. Pero cada día que pasó se fueron agregando cosas. Cada demostración de afecto tuvo un valor muy importante para mí y me movilizó», explicó el DT.

Gallardo, que asumió en River a mediados de 2014 y ganó dos Copas Libertadores, una Sudamericana, tres Copas Argentina y la flamante Liga local hace dos semanas, entre otros títulos, tenía contrato hasta fin de año y había anticipado que iba a esperar a las elecciones llevadas a cabo el fin de semana pasado para anunciar su decisión. Como todos los candidatos apostaban por su continuidad, el triunfo del oficialismo encabezado por Jorge Brito no le modificaba demasiado el panorama al DT. No obstante, el flamante presidente, pese a no haber asumido de manera oficial, ya se reunió con el técnico, lo que muchos conocedores de la interna riverplatense consideraban un buen augurio pensando en la continuidad de Gallardo. Finalmente, ese presagio se confirmó. El matrimonio River-Gallardo seguirá al menos un año, y por eso los hinchas lo celebran por partida doble.

